Знаменита модель Тілан Блондо, яку визнавали найкрасивішою дівчинкою у світі, поділилася яскравим фото в спокусливому образі

19-річна Тілан Блондо з'явилася в чорній маєчці на тоненьких бретельках, передає Politeka.net.

Виріз наряду був досить відвертим, але це анітрохи не бентежило молоду знаменитість.

Красуня спустила з плечей яскравий плащ і оголила свої достоїнства. На шиї красуні блищали маленькі ланцюжки.

Тілан розпустила волосся і похилила голову. Красуня дивилася вдалину, тримаючи в руках флакон з парфумами. Природна краса дівчини була підкреслена чорною тушшю і рожевим блиском на губах.

В пості модель розповіла, що планує поговорити з шанувальниками.

За годину пост зібрав близько 40 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі завалили красуню компліментами і написали, що будуть чекати з нею зустрічі.

Крім того, люди відзначали, що модель дуже красива і природна, однак при цьому як лялечка.

Нагадаємо, Тілан Блондо використовувала маски соцмережі, щоб змінити собі колір очей. У підсумку, одне око у неї стало зеленим, а друге - сірим. Крім цього, модель використовувала фільтр з метеликами. Блондо кривлялась на камеру, показуючи, як нудно їй сидіти вдома.

За день пост моделі зібрав понад 92 тисячі лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.

Раніше повідомлялося, що Тілан Блондо постала в коротких чорних шортиках, які обтягнули її пружні стегна, у чорній толстовці і зелених кросівках.

Дівчина ефектно сіла перед дзеркалом, сфотографувавши своє відображення. Красуня при цьому закрила очі і надула губки, ніби спить. Вона навіть підписала "zzz" - так в іноземних коміксах позначають звук хропіння.

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