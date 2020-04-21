Знаменита модель Тілан Блондо, яку визнавали найкрасивішою дівчинкою у світі, поділилася яскравим фото в спокусливому образі
19-річна Тілан Блондо з'явилася в чорній маєчці на тоненьких бретельках, передає Politeka.net.
Виріз наряду був досить відвертим, але це анітрохи не бентежило молоду знаменитість.
Красуня спустила з плечей яскравий плащ і оголила свої достоїнства. На шиї красуні блищали маленькі ланцюжки.
Тілан розпустила волосся і похилила голову. Красуня дивилася вдалину, тримаючи в руках флакон з парфумами. Природна краса дівчини була підкреслена чорною тушшю і рожевим блиском на губах.
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В пості модель розповіла, що планує поговорити з шанувальниками.
За годину пост зібрав близько 40 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі завалили красуню компліментами і написали, що будуть чекати з нею зустрічі.
Крім того, люди відзначали, що модель дуже красива і природна, однак при цьому як лялечка.
Нагадаємо, Тілан Блондо використовувала маски соцмережі, щоб змінити собі колір очей. У підсумку, одне око у неї стало зеленим, а друге - сірим. Крім цього, модель використовувала фільтр з метеликами. Блондо кривлялась на камеру, показуючи, як нудно їй сидіти вдома.
За день пост моделі зібрав понад 92 тисячі лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.
Раніше повідомлялося, що Тілан Блондо постала в коротких чорних шортиках, які обтягнули її пружні стегна, у чорній толстовці і зелених кросівках.
Дівчина ефектно сіла перед дзеркалом, сфотографувавши своє відображення. Красуня при цьому закрила очі і надула губки, ніби спить. Вона навіть підписала "zzz" - так в іноземних коміксах позначають звук хропіння.
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