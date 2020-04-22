Регіна Тодоренко показала не зовсім вдалий наряд під час підготовки в гримерці до випуску власного ефіру шоу

Вже кілька тижнів, як був введений режим карантину, тому багато зірки скасували свої зйомки, публічні заходи та роботу в цілому. Регіна ж вирішила не зупиняти свої плани, тому брала участь у зйомках відразу декількох проектів і навіть здивувала досить незвичайним кадрів з гримерки, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка з'явилася в костюмі нюдового відтінку з яскравим макіяжем на обличчі і під час укладання своїх пишного хвилястого волосся. Зірка позувала разбутой, сидячи за столом і яскраво посміхаючись на камеру. Саме раззутые ноги зірки і привернули увагу фанатів.

«#10фактовобомне

Відгадайте, які з них помилкові ! Пишіть в коментах)

1. У 15 років роздавала флаєри на Дерибасівській вулиці, а на зароблені гроші купувала духи.

2. Я - дипломований логіст.

3. Випустила музичний альбом FIRE, на обкладинці якого гола.

4. Улюблена страва - кактусовый суп

5. Мій голос можна почути у пісні Ані Лорак «Помаранчеві сни»

6. Я є членом братства тріски і потрухів в Португалії

7. Мені вживили сухожилля гірської вівці (ходжу з ним по сей день)

8. Я пілотувати літак і посадила його самостійно на одному з найбільш небезпечних злітних смуг у світі

9. Отримала #ТЕФІ як найкраща Ведуча ранкового шоу вихідного дня.

10. За весь час подорожей у тревел-шоу #ОрелиРешка витратила півмільйона доларів», - написала під постом зірка, проте багатьох зацікавили саме ноги зірки великого розміру.

До цього зірка з'явилася перед шанувальниками в білому обтягуючому платті довжини міді, яке ідеально підкреслює її струнку фігуру. Сам наряд доповнює геометричний виріз і рукави-буф. Доповнила наряд Регіна масивним кольє з камінням і такого ж дизайну сережками з великими блискучими каменями.

А ось волосся Тодоренко поклала копію зачіски знаменитої співачки та актриси Мерилін Монро.

«#самозамилування , буквально хвилинка 😂🙈», «#маскактоты Ось і казці прийшов кінець, а хто дивився шоу - молодець!) Фінал зовсім скоро ! Ви за кого вболіваєте?», - написала артистка.

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