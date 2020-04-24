Зірки під час самоізоляції вирішили залишити своє обличчя в спокої, не наносячи кілограми косметики

Красуні вирішили показати себе природними і зовсім не здивували публіку, а навпаки тільки захопили, пише Politeka.net.

Знімки популярних зірок без укладок, купи гриму і концертних нарядів, вони самі опублікували на своїх сторінках в Instagram.

Дивіться фото зірок без макіяжу далі.

Молода і запальна співачка Надя Дорофєєва показала, як свіжо і гарно виглядає без косметики.

Віра Брежнєва рідко користується косметикою, вона або вирівнює тон і лише підкреслює вії, або наносить на губи червону помаду.

В цей раз красуня постала взагалі без макіяжу, з пучком на голові і в спортивному костюмі.

Настя Каменських з її майже чорними очима і кучерями нікого не може залишити байдужим.

Тіну Кароль рідко побачиш без макіяжу. Шанувальники були вражені молодістю красуні, коли вона вирішила не "марафетиться".

Зарубіжні зірки також не пройшли повз безмакіяжного "тренду".

Міла Йовович нещодавно народила. Вона виставила фото дитини й себе, де показує себе натуральну: в ночнушці, лежачи на ліжку.

Відома модель Белла Хадід робить селфі, перебуваючи у своєму розкішному будинку. Зірка лежала на шезлонгу біля басейну в міні-бікіні, і, ймовірно, без косметики.

Нагадаємо, Віра Брженєва славиться ідеальним доглядом за собою, любить розповідати про бренд власної косметики і розповідати про те, як вона худне.

В цей раз під новим фото зірки на фан-акаунті з'явилося безліч незадоволених коментарів на адресу її зовнішності. І хоча Віра не соромиться показувати себе без фотошопу і фільтрів, іноді її макіяж викликає неоднозначну реакцію.

Нагадаємо, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубились" і з'ясували, хто крутіше і красивіше

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