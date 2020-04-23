Відома співачка Світлана Лобода показала новий кадр зі своєю старшою дочкою Євою, чим немало здивувала мережу
В цей раз знаменита артистка вирішила представити в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram рідкісний кадр з дочкою - ще маленькою дівчинкою Євангеліною. Світлана вирішила здивувати архівних кадром цікавих шанувальників, які кожен день чекають від зірки нових фото, незважаючи на те, що зараз зірка знаходиться в режимі самоізоляції, повідомляє Politeka.
Так, в цей раз Світлана вбила милим чином на фото, представленому в соціальній мережі. Зірка приміряла на себе незвичайне плаття досить скромного дизайну з великим принтом квітки. Вбрання зірки виконаний зі світлої тканини, а сама сукня практично дістає їй до щиколоток.
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Поруч зі співачкою її дочка виглядала більш выразителньо - малятко Євангеліна з'явилася в темному платті з розсипом маленьких зірок по всій тканини, її волосся розпущене, а сама вона тримається за мамину ручку.
Зазначимо, раніше шанувальники прийшли в захват і написали сотні коментарів під схожим знімком Світлани. Схожі кадри зірки виставляла в день народження Єви, який дівчинка зазначила пару тижнів тому.
До цього зірка вирішила показати, як проводить все домашнє час вдома, як намагається урізноманітнити свої будні і як веселяться разом з нею її діти - Тільда і Єва. У розділі Сторі на фото вона показала, як влаштувала милу прогулянку з дітками. А на своїй основній сторінці Світлана показала, як веселиться у ванній сама, наспівуючи власні пісні.
«Вдома можна все !!!😂🤘😘 співати, танцювати ,креативити , писати пісні, записувати вам ролики і піднімати один одному настрій. Приймайте участь у челенджі від каналу @muztv #МойиПой разом з нами, будьте здорові і бережіть своїх близьких!», – написала Світлана під новим постом.
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