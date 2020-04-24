Знаменита артиска Ані Лорак здивувала домашнім відео у чорній піжамі

Артистка вже кілька тижнів перебуває на карантині разом зі своєю дочкою, зірка намагається не сумувати, проводити час з малятком і навіть почала влаштовувати бесіди з шанувальниками в соціальних мережах, також нещодавно Кароліна провела прямий ефір в Instagram, розповівши чимало цікавого, пише Рoliteka.net.

Так, Кароліна показала після тривалого мовчання в соціальних мережах, як відпочиває вечорами. Зірка з'явилася в чорного кольору шовковій піжамі, а також показала обличчя без макіяжу, але лише частково. Очі Кароліна приховала під незвичайним фільтром.

Не забула Кароліна влаштувати невелику розспівування, проте здивувала кілька неакуратною зачіскою у вигляді пучка на голові.

В прямому ефірі раніше ж Лорак розповіла, як проходить її карантин, зазначивши, що зараз вона, як і інші, спить, їсть, спілкується з сім'єю і готує.

Зірка зазначила, що її ідеальний день, коли доводиться вставати без будильника.

«Робиш те, що хочеш. Але зараз я вже скучила за хорошою суєті і відчуваю себе тривожно, тому що не бачуся з глядачами», - зауважила Кароліна.

Раніше зірка постала перед шанувальникам в незвичайному мереживній сукні довжиною в підлогу, під яким помітно ще одне плаття пастельного відтінку без бретелей.

При цьому зірка доповнила свій наряд туфлями на високих підборах і масивними прикрасами, серед яких варто відзначити сережки з безліччю каменів. Волосся зірки ж покладені в м'які і акуратні хвилі, а на обличчі досить помітний макіяж.

Цікаво - чи шанувальники здивувалися "новим" губам Кароліни, які стали помітно більше. Також шанувальники написали кілька здивованих коментарів, подумавши, що зірка зібралася нарешті заміж. Спусля час співачка видалила новий пост зі своєї сторінки.

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