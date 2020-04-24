Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала спекотний весняний кадр в новому іміджі

Артистка вирішила розповісти, як відпочиває у ресторані за столом, мило посміхаючись перед камерою. В підпису зірка розповіла, що зараз складний карантинний період, тому доводиться багато в чому себе обмежувати, а вона вже давно скучила за прогулянками, ресторанами і активному відпочинку, пише Politeka

Як відомо, Тетяна дуже часто дивує публіку яскравими кадрами з фотосесій, постановочними кадрами, а також особистими фото в сміливих образах. Після того, як співачці довелося залишитися на самоізоляції, дівчина вирішила публікувати багато архівних кадрів з відпочинку в Instagram, щоб підтримувати увагу аудиторії.

Сьогодні зірка представила один з таких фото, на якому показала всю себе сидячи за столом у білій мереживній кофтині з яскравою посмішкою на обличчі.

«Як би виглядало Summer’20 Пропоную пофантазувати, куди б ми вирушили влітку, якби не ..? Я б хотіла в улюблену Італію поїсти пости з вином і в Іспанію танцювати фламенко з квіткою у волоссі, ну або хоча б до батьків в Ростов 🙏🏻 Скучила вже 💔 Ну хто куди полетить на радощах?», - написала Тетяна під фото.

Ось що відповіли шанувальники:

«Як дворянка)))», «Як я сумую за подорожей 😍», «Я мрію поїхати на свою Батьківщину всього лише і мені ніколи не вистачає часу це зробити!», «Як завжди чарівна», «Я напевно ні куди... Так як залишилася взагалі без роботи, і без грошей 🤔», «Я б просто пролітав як пташка по світу😊».

До цього Тетяна вразила відвертим чином. Свіже фото жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. фото Котова з'явилася в білих трусиках і топі, який ледве вмістив неосяжну груди зірки. Котова розпустила волосся, взяла в руки краєчки трусиків, щоб зробити фото ще більш пікантним. Зверху вона накинула джинсову куртку, але головна гордість співачки все одно проглядається через прозорий топ.

Тему під постом Котова теж вирішила обговорити пікантну. Вона анонсувала ефір з сексологом, який допоможе парам, у яких є проблеми у відносинах.

Нагадаємо, що Тетяна Котова влаштувала справжнє випробування пристрасним танцем: "Несіть вогнегасник".

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