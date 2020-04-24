Відома українська прима-балерина Катерина Кухар показала сімейний ролик

На ролику пара спочатку кілька разів віджалася, після цього Катерина лягла на спину, а чоловік Олександр прийняв стійку над нею й кілька разів поцілував. В кінці Кухар засміялася і чоловік закінчив ніжне вправу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали безліч коментарів ТикТок під відео.

Раніше ми повідомляли, що Катерина Кухар, одна з суддів проекту «Танці з зірками», показала розкішну фігуру в одному ковдрі.

«Будь-які відносини між людьми — це праця! Але тільки від вас залежить, буде він в радість або в тягар», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Кухар також поділилася знімком, де вона позує з однією подушкою, яка прикриває її інтимні форми. На іншому знімку зірка позує в ковдрі і з келихом в руці. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Повідомлялося, що чоловік прими-балерини Катерини Кухар, зірки "Танців з зірками", Олександр Стоянов показав в Instagram, чим зайнятий з дружиною.

На кадрах Олександр в одних штанях підтягується за перегородку, яка знаходиться у стелі. Правда він зміг зробити це лише один раз. Кухар видно не було, вона знімала все на відео і підганяла Стоянова.

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