Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася інтимним кадром в сріблястому бікіні і вразила мережу

Цього разу артистка з'явилася перед дзеркалом в крихітному сріблястому бікіні, що приховує її формы. Ганна, схоже, вирішила продемонструвати всю свою фігуру самим жарким і зручним способом, пише Рoliteka.net.

Так, артистка опублікувала гарячий знімок з ванної. На фото вона позує стоячи в спокусливій позі перед дзеркалом. На співачці – нижня білизна сріблястого кольору з тонкими перемичками на стегнах, яке відтінила її рівний шоколадний загар.

А волосся артистки покладені в об'ємну зачіску з натяком на недбалість, а на обличчі практично не помітний макіяж. Для повноти картини Седокова сексуально притулила великий палець до злегка відкритим губах.

«❤️❤️❤️найкраща», «Тіло красиве👍🔥», «Чарівна🔥», «Ви Ганна шикарна дівчина, ай хороша», «Анюта, ну ти вище всяких похвал 🥰🤤🥰🤤🥰🤤 Богиня ❤️», «Господи, ну що за шикарна дівчина 😍❤️❤️❤️», «Красунчик хулиганчик м'язистий🔥😘», «таким жаром віяло тільки від Жанни Фріске....Кожна фотка 🔥», «Як завжди на висоті 👍».

До цього зірка розповіла про інтимне життя, а також про досвід з дівчатами, отриманими в ліжку. Так, під час бесіди з репером Kyivstoner вона заговорила про сокровенне: несподівано розкрила подробиці інтимного життя.

«У мене був жахливий інтим втрьох, якщо чесно. Це було кілька разів. Я клянуся, що у мене ніколи не було інтиму, коли два хлопці і одна дівчина. Мені здається, це не дуже правильно, якась фігня. Вважаю, красиво, коли три жінки разом. І це у мене було в період «ВІА Гри»», - розкрила всі карти зірка.

При цьому вона також розповіла, що хоча це і був досвід, він вийшов не зовсім вдалим: «Проблема інтиму втрьох в тому, що ти як жінка не встигаєш відразу і туди і туди. Я ж відмінниця! Тому повинна і там відпрацювати добре, і там. Я взагалі люблю традиційну позу», - зізналася зірка.

Нагадаємо, Сєдокова показала разом з коханцем прямо на зйомках

А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти

Також Politeka повідомляла, що Сєдокову позбавили можливості побачити власну дочку, причина вражає