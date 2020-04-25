Знамените гумористичне «Дизель шоу» відзначило п'ятирічний ювілей

Про знаменну подію артисти повідомили на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Історія колективу почалася 24 квітня 2015 року, коли в Жовтневому палаці відбувся перший концерт.

«Комусь було страшно, хто вірив в успіх, а хтось тихо допомагав з думкою «а раптом?», – зазначають у підписі до публікації.

За словами шеф-редактора «Дизель Студіо» Олексія Бланаря, спочатку не обійшлося без переживань.

«Було хвилююче і приємно одночасно. Кожного актора доводилося налаштовувати. Вони всі були вже дуже досвідченими, але в такому поєднанні і з такою програмою виступали вперше. В принципі, схоже хвилювання у них досі перед кожним концертом – і це здорово!», – розповів він.

На перший концерт «Дизель Шоу» продали всього 681 квиток, 100 з яких Михайло Шинкаренко, креативний директор «Дизель Студіо», роздав друзям і знайомим. Публіка з перших хвилин підтримала колектив і повірила в його успіх.

А далі все пішло по наростаючій, оскільки гумор артистів був чесним і смішним.

Перші два роки концерти «Дизель Шоу» проходили в Жовтневому палаці, але дуже швидко гумористи переїхали на головну сцену країни — палац «Україна». І не просто переїхали, а почали давати відразу по два концерти поспіль.

Як розповів Бланарь, в 2017 році артисти шоу встановили цей рекорд України, відвідавши 27 міст країни з 39 концертами за 73 дні всеукраїнського туру! За п'ять років вони 10 разів обігнули Землю під час концертних турів по Україні, Європі, США і Канаді. Написали 33 000 жартів, а кожен їх концерт у палаці «Україна» знімають аж 14 камер.

У коментарях до публікації прихильники вітають улюблений колектив, бажаючи їм всього найкращого, а також з сумом згадують одну з найяскравіших зірок команди Марину Поплавську, яка загинула в автокатастрофі.

"Мариночка ...", "Ніколи не забуду ...", - пишуть користувачі.

Раніше ми писали, що один з акторів відомої програми "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов заявив в інтерв'ю, що не може забути день, коли з Мариною Поплавською стався нещасний випадок:

"Я людина, яка нечасто повертається в минуле і там живе в своїх думках. Я віддаю перевагу дивитися, що буде попереду, в майбутньому. Але трагедія, яка з нами трапилася, не могла пройти повз. Мене повертає в цей день"

Нагадаємо, зірки «Дизель шоу» плюнули на все і з'явилися на каналі Скабеевой, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з зіркою "Дизель шоу", важлива заява.

Також Politeka писала, що зірка "Дизель шоу" видав страшну правду про загибель Поплавської через півтора року.