Відомий шеф-кухар і суддя кулінарного проекту "МастерШеф" на каналі СТБ Ектор Хіменес-Браво показав архівний знімок

Як передає Politeka.net, забавним кадром він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Зірковому кухареві на ньому всього 18 років.

"На фото я в Колумбійських Андах, 1990 рід", - підписав він свій знімок, згадавши про випробування та пригоди, які дала йому життя.

На фото, ще молодий майстер, постав в горах з оголеним торсом.





Такий кадр викликав захват у жіночої половини шанувальників Ектора, а деякі порівняли його з Адріано Челентано.

"Прекрасний хлопець!!!", "Такий юний. Красунчик", "Челентано", "Види красиві, дуже схоже на Наш Крим", "Тепер треба шукати любов , життя проходить", "Уявляю скільки жіночих сердець ви розбили, Ектор", "Ектор,невже цей худенький хлопчина, тепер гуру кулінарії", - писали під постом кухаря.

Раніше відомий кухар здивував своїх шанувальників новою публікацією в мережі

На опублікованому знімку разом з Ектором з'явився український президент Володимир Зеленський.

"З самого ранку тренуємося з Президентом. @zelenskiy_official теж любить спортзал!", - підписав публікацію відомий кулінар.

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