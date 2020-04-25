Відомий шеф-кухар і суддя кулінарного проекту "МастерШеф" на каналі СТБ Ектор Хіменес-Браво показав архівний знімок
Як передає Politeka.net, забавним кадром він поділився на своїй сторінці в Instagram.
Зірковому кухареві на ньому всього 18 років.
"На фото я в Колумбійських Андах, 1990 рід", - підписав він свій знімок, згадавши про випробування та пригоди, які дала йому життя.
Удар долара, ослаблення карантину і землетрус в Україні - головне за ніч
Карантин послаблять, термінова заява Шмигаля: коли українці підуть на роботу і запустять транспорт
Грузія перейшла до погроз Україні, конфлікт розгорається з кожною годиною: перші подробиці
Зникнення грошей з рахунків українців, ПриватБанк зробив заяву: "Списані з вини..."
На фото, ще молодий майстер, постав в горах з оголеним торсом.
Такий кадр викликав захват у жіночої половини шанувальників Ектора, а деякі порівняли його з Адріано Челентано.
"Прекрасний хлопець!!!", "Такий юний. Красунчик", "Челентано", "Види красиві, дуже схоже на Наш Крим", "Тепер треба шукати любов , життя проходить", "Уявляю скільки жіночих сердець ви розбили, Ектор", "Ектор,невже цей худенький хлопчина, тепер гуру кулінарії", - писали під постом кухаря.
Раніше відомий кухар здивував своїх шанувальників новою публікацією в мережі
На опублікованому знімку разом з Ектором з'явився український президент Володимир Зеленський.
"З самого ранку тренуємося з Президентом. @zelenskiy_official теж любить спортзал!", - підписав публікацію відомий кулінар.
Нагадаємо, Фреймут захопила напівголим фото з пляжу і похвалилася фігурою
А ще Politeka повідомляла, що Фреймут з молодшою дочкою підкорила своїх фанатів
Також Politeka повідомляла, що Фреймут підірвала мережу фото з молодою красунею-сестрою