Колишня напарниця українського шоумена Андрія Данилка здивувала всіх зізнанням про те, що любить його

Про це повідомляє Hyser.

Так, колишня напарниця Данилко по проекту «СВ-Шоу» Радміла Щеголева зізналася, що любить артиста.

«Чоловік? Я не люблю якихось конкретних понять. Я люблю Андрія Данилка. Щоправда, не будемо уточнювати, яка у нас любов – платонічна, сексуальна… Просто люблю його, і все», - зазначила вона.

При цьому Щоголіва розповіла, що причиною її відходу з проекту стало те, що вона відчула в собі сили йти далі, відправитися в «сольне плавання». Однак нових киновершин жінці підкорити особливо не вдалося.

Як повідомлялося раніше, Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки ще в 90-х розповів про найбільш ефективний спосіб боротьби з небезпечним вірусом.

У ці дні, коли у всьому світі вирує пандемія смертоносного китайського вірусу, кращі уми людства ламають голову над тим, як впоратися з заразою. Однак, як з'ясувалося, український артист Андрій Данилко ще багато років тому передбачив появу небезпечного вірусу і розкрив, як побороти будь-яку хворобу. Про це на своїй сторінці в Instagram написав скандальний російський продюсер Андрій Разін. Він опублікував архівне відео з виступом Вєрки Сердючки, на якому той розповідає про боротьбі з вірусами.

«Як боротися з коронавірусом підказав колишній учасник групи «Ласкавий травень», а нині Вєрка Сердючка, Андрій Данилко. Слухаємо уважно і лікуємося», - підписав кадри Разін.

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