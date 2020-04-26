Артист «Кварталу 95» Євген Кошовий зізнався, що набір ваги став для нього дуже серйозною проблемою на карантині

Зараз популярний гуморист, як і всі українці, перебуває вдома на самоізоляції. Кошовий вже зізнавався, що від байдикування вдома у нього виникли проблеми з переїданням. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз артист розповів про те, що може статися з ним після карантину.

Так, Кошовий опублікував у розділі Сторіз веселе відео, на якому повідомив, що проблема може виявитися куди серйозніше, ніж він думав.

«Всім привіт! Коротше, карантин ще на три тижні. Не знаю, як буду виглядати. Якщо що, шукайте мене нагорі – у небі. Може, я вже як кулька полечу», - пожартував артист.

Для більш яскравого ефекту він додав на відео маску, яка робить його обличчя схожим на кулю.

Нагадаємо, раніше Кошовий прокоментував своє ставлення до хейтерам у програмі Потапа і Позитиву 2POpodcast на YouTube. Зокрема, артист запам'ятав випадок, коли його образили з-за патріотизму.

"Люди пишуть різні коментарі під вітальними якимись... Є одне якесь г*вно. Яка їм різниця? Вони цим живуть! "Я нарешті, думаю, що ви станете патріотом України". Для мене це образливо. Я відреагував тільки на це. Я написав, що якщо хто-то від мене щось хоче, то, як сказав, якийсь чувак – судіть мене тоді, коли ваше життя стане для мене прикладом. Тому, на цьому тлі було написано, що якщо мене хтось хейтит, то прапор вам в руки, але тільки так, щоб я вас бачив. Прийди скажи обличчя в обличчя. Що ж ти сидиш пишеш... ", - поділився Кошовий.

Нагадаємо, Євгена Кошового з «Квартал 95» атакували, деталі розборок.

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