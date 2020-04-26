35-річний український актор, ведучий "Євробачення" і фіналіст шоу "Танці з зірками" Володимир Остапчук розбурхав мережу кадрами з ймовірною коханкою Христиною
Як передає Politeka.net, Остапчук опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому постав в незвичайній позі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
"Неділя день ніг", - підписав кадри Володимир.
На відео він лежить на животі із закинутими на плечі "жіночими ногами" - кому належать принади - залишається загадкою, обличчя красуні, як і решти тіла, не видно. Дівчина сміливо розставляє ніжки і "танцює" в такт музиці. Остапчук в цей час, активно використовуючи міміку, прикидається, ніби це його ноги і це він танцює.
За годину ролик зібрав понад 57 000 переглядів і безліч коментарів. Користувачі гадають, кому можуть належати чудові ніжки. Серед названих імен - згадана подружка Остапчука, загадкова дівчина на ім'я Христина, його колишня дружина Олена Войченко і навіть українська співачка Оля Полякова.
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"Я спочатку подумала що то ноги його доньки...поки та пані не почала ними махати і розставляти"
"Яку наступну частину тіла твоєї супутниці ми побачимо? 😅"
"Клас🔥 Але чиї ж це ноги?😎"
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