35-річний український актор, ведучий "Євробачення" і фіналіст шоу "Танці з зірками" Володимир Остапчук розбурхав мережу кадрами з ймовірною коханкою Христиною

Як передає Politeka.net, Остапчук опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому постав в незвичайній позі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Неділя день ніг", - підписав кадри Володимир.

На відео він лежить на животі із закинутими на плечі "жіночими ногами" - кому належать принади - залишається загадкою, обличчя красуні, як і решти тіла, не видно. Дівчина сміливо розставляє ніжки і "танцює" в такт музиці. Остапчук в цей час, активно використовуючи міміку, прикидається, ніби це його ноги і це він танцює.

За годину ролик зібрав понад 57 000 переглядів і безліч коментарів. Користувачі гадають, кому можуть належати чудові ніжки. Серед названих імен - згадана подружка Остапчука, загадкова дівчина на ім'я Христина, його колишня дружина Олена Войченко і навіть українська співачка Оля Полякова.

"Я спочатку подумала що то ноги його доньки...поки та пані не почала ними махати і розставляти"

"Яку наступну частину тіла твоєї супутниці ми побачимо? 😅"

"Клас🔥 Але чиї ж це ноги?😎"

"Король провокації!"



"Бідна жінка"

"Гарні ніжки.👍"

"Ось це растяжечка👏"

"Може я великий оптиміст, але здається, що ніжки Олени Войченко😇"

"Ноги Полякової. Інфа сотка)))"

Раніше ми повідомляли, незважаючи на сильне цікавість шанувальників, Остапчук відмовляється коментувати особисте життя: «З приводу особистого життя не розказую. Коли прийде час і бажання поділитися цією стороною життя, обов'язково все вам розповім». Однак уважні користувачі змогли самі дізнатися про таємну коханої Володимира.

Так, обраницею Остапчука опинилася 33-річна нотаріус Христина. Жінка також не коментує новий роман, проте активно підігріває чутки з Остапчуком. Нещодавно вони представили знімки, на яких видно, що Володимир і Христина проводять карантин разом в одній квартирі.