"Як можна спати після цього?"

34-річна українська співачка і танцівниця Анастасія Кумейко, колишня учасниця групи Nikita, надовго позбавила сну шанувальників

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в спокусливому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Анастасія, відома нині як DJ Nana, показала все, чим нагородила її природа, вбравшись в чорний шовковий пеньюар. Артистка потанцювала під запальні гітарні акорди, принадно вигинаючись, нахиляючись і виляючи стегнами. При цьому Кумейко опрацювала відео в спеціальному додатку, "примальовувавши" собі ангельські крильця і німб.

Спокусниця в кінці відправила шанувальникам повітряний поцілунок і написала: "Солодких снів 😘😇".

Менш, ніж за добу, пост Анастасії зібрав понад 13 000 "сердечок" - на таке можна дивитися вічно.

"це обурливо... відьма...💃🙈😂"

"Хочу 😈 Він тобі більше підійде 😈"

"Я б сказав пекельних снів🔥"

"Яка краса!🔥😍"

"Яка дівчина🔥🔥🔥"

"Як можна спати після цього? 😀"

"Реально -Ангел"

Раніше ми повідомляли, Кумейко розбурхала мережу відвертим фото, на якому блиснула пишним бюстом. Гаряча брюнетка розстебнула і спустила чорне плаття, засвітивши зайве. Анастасія не одягла нижньої білизни, тому погляду користувачів відкрився дивовижний вид на її пружне пишне багатство.

"Тримай мої вірші, вітер доганяй, Лови моє тепло, сонце направляй 🙌🏼 Magic photo by @andreykoren 🖤 #djNana #anastasiadomination #тяжіння", - підписала це чуттєве фото Кумейко.

Нагадаємо, гаряча екс-Nikita вразила формами в обтягуючому в'язаному сукню.

Як повідомляла Politeka, спекотна екс-Nikita выпятила на камеру всі свої принади, апетитні кадри.