Ліза і Гаррі тепер інші

В мережі показали, як змінилися діти Алли Пугачової і Максима Галкіна за рік

Фотоколаж з'явився на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram, передає Politeka.net

«Тепле сімейне фото ❤️», - йдеться у підписі.

Як відомо, Гаррі і Лізі по 6 років. Вони з'явилися на світ 18 вересня 2013 року від сурогатної матері.

На момент народження сина і дочки Аллі Пугачової було 64 роки, а Максиму Галкіну — 37.

Зараз двійнята Ліза і Гаррі здобули популярність нарівні з їх батьками. Пугачова і Галкін дуже пишаються успіхами своїх дітей і діляться новинами з їх життя зі своїми шанувальниками.

Користувачі мережі не пройшли повз і миттєве відреагували на знімок захопленими коментарями. Вони відзначили, що Ліза і Гаррі дуже швидко ростуть і змінюються.

«Щасливе сімейство в квадраті 👍👍💕💕👏❤️❤️🙌👏👏😂😂здоров'я вам», «Підросли діти!!!», «Різниця в рік. Я вам усім бажаю удачі і головне здоров'я!👍», «Які гарні діточки», - пишуть в мережі.

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