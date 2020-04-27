Зірка Голлівуду Бред Пітт не зміг не висміяти лідера США Дональда Трампа на тлі пандемії вірусу

Номер був показаний в ефірі гумористичного шоу Saturday Night Live, яке виходить в США, передає Politeka.net.

Зокрема, Бред Пітт з'явився в образі доктора Ентоні Фаучі, який консультує президента США з питань епідемії, а виступ було присвячено недавній заяві Трампа про те, що вакцина від вірусу з'явиться "відносно скоро".

"Сьогодні я спробую пояснити вам, що ж мав на увазі наш президент. І давайте пам'ятати, що потрібно залишатися неупередженими. Відносно "скоро з'явиться" - цікава фраза. Щодо всієї історії Землі? Звичайно, вакцина з'явиться дуже швидко", - заявив "доктор Фаучі".

Далі Бред Пітт пригадав Трампу заяву про те, що "можна спробувати приймати дезінфікуючі засоби всередину, щоб убити вірус".

"Я знаю, що не повинен торкатися обличчя, але це вище моїх сил...", - відреагував "доктор" на рекомендації лідера США.

В кінці свого номера Бред Пітт зняв перуку і окуляри і подякував реального доктора Фаучі "за його спокій і ясність думок в цей тривожний час".

Зірка Голлівуду також висловив свою вдячність медичним працівникам і тим, хто першим потрапив під удар пандемії.

Раніше ми розповідали про те, що юна коханка Бреда Пітта оголосила війну Дженніфер Еністон. На цей раз 31-річна Алія Шокат порушила режим карантину і приїхала до зірки Голлливуда додому.

Зокрема, акторку застукали в момент, коли вона на велосипеді виїжджала з території будинку Бреда Пітта.

На фотографіях папараці Алія Шокат у синьому плащі і сонцезахисних окулярах, виглядає цілком задоволеною і щасливою, що ще раз навело фанатів на думку про відносини акторів. Прихильники впевнені, що самоізоляцію можна порушити через любов, але не через дружбу.

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