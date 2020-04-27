Українська співачка Тіна Кароль підкорила нарядом, в якому засвітилася в останньому ефірі суперфіналу шоу "Голос"

Як відомо, вчора відбувся фінал пісенного проекту, в якому переміг фаворит Тіни Кароль. В ефірі також показали довгоочікуваний виступ Дана Балана і артистки, з яким їй вже давно приписують роман, передає Politeka.net.

Однак далеко не сам ролик підкорив фанатів в останньому ефірі проекту. Образ Тіни чимало порадував численних фанатів Тіни. Зірка з'явилася в досить сміливому вбранні - сукня з глибоким декольте і вирізом по боках, яке ще більше підкреслило пишні форми зірки.

На фан-акаунті артистки в Instagram був представлений кадр, зроблений зіркою перед виходом в ефір останнього випуску шоу. На ньому зірка красувалася з яскравим макіяжем на обличчі, акуратними прикрасами і з улюбленою зачіскою, яку так люблять фанати:

«Плаття на намистинках ледве тримається», «Плаття для дуета саме ті,що треба😍», «А що у неї з руками?», «Нереальної краси Тинааа😻», «Неземна Королева 😍❤️👑», «У неї на руці синяк», «Бідний Дан😂😂», «Саме тааак ❤️🤤🤤», «Красуня неймовірна 😍», «Сильно гарна ❤️», – пишуть користувачі.

Зазначимо, вчора, в останньому ефірі пісенного шоу "Голос" артисти представили композицію, над якою досить довго працював Дан. Примітно, що пісню тренери виконували в спальні Тіни. Протягом усього квітня фанати активно писали про майбутню колаборації двох артистів, яким активно приписують любовний роман.

Сам ролик з-за карантину артисти, схоже, записали в спальні Тіни Кароль, де співачка підіграла чоловік на роялі. І хоча у фіналі шоу ведучі пожартували, що зірки проводять цей вечір у Кароль будинку, від глядачів не сховався той факт, що ролик був знятий заздалегідь.

Дано у відео зіграв на гітарі і виконав одну з вокальних партій. Тіна Кароль приєдналася до вокалу і в деяких партіях пісні підіграла співакові на клавішних. Трек дуже сподобався глядачам і з вечора неділі став найпопулярнішим відео, потрапивши в тренди Ютуб-платформи. Шанувальники були в захваті, адже артисти "нарешті це зробили" - виступи зірок чекали багато тижнів.

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