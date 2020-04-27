У червні минулого року голлівудська актриса Анджеліна Джолі стала постійним запрошеним редактором видання Time, з тих пір вона у своїй колонці підняла масу важливих тем

Так, нещодавно актриса написала відкритий лист батькам, адже вона сама матір шістьох дітей. Хоча Джолі зізналася, що ніколи не думала про материнство, адже вела бурхливе особисте життя в юності.

Крім того, зірка розповіла, що була в молодості емоційно нестабільна, пише Хочу. Для актриси було легко кохати, але важко відповідати за когось.

Однак, ставши мамою, зірка стала набагато відповідальніше, терплячою і заради цього вона і залишила свої мрії.

"Приємно усвідомити, що ваші діти не хочуть, щоб ви були ідеальними. Вони просто хочуть, щоб ти був чесним з ним. Вони люблять тебе. Вони хочуть допомогти тобі. Зрештою, це команда, яку ви створюєте", - розповіла Джолі.

Крім того, на думку Енджі, діти допомагають рости в духовному плані.

При цьому зірка не забула згадати про труднощі батьків, з якими вони зіткнулися під час самоізоляції.

Зокрема, важко дається дистанційне навчання, не вистачає грошей, а багато сімей стикаються з проблемами психічно-емоційного здоров'я.

На думку зірки, саме під час самоізоляції є небезпека зростання травм і страждань вразливих дітей.

"Станом на цей тиждень більше мільярда дітей не відвідують школу у всьому світі через закриття, пов'язане з вірусом. Багато дітей залежать від догляду та харчування, які вони отримують у шкільні години, включаючи близько 22 мільйонів дітей в Америці, які залежать від продовольчої підтримки", - зазначила актриса.

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