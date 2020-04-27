Народна артистка України Софія Ротару поділилася ніжним фото у весняному образі і здивувала черговим преображенням

Досить довгий час в мережі на різних фан-акаунтах зірки з'являються фото знаменитої артистки в самих різних образах. На одній з таких сторінок був представлений весняний кадр із зіркою, що позує в яскравому вбранні, передає Politeka.net.

Так, на одній із фан-сторінок Instagram з'явився знімок, на якому Софія Ротару позувала в кольоровому сукню з досить сонячної забарвленням. Доповнили образ коричневий шкіряний ремінь і стильні ковбойські чоботи, зроблені з замші. Завершили весняний цибулю зірки сонцезахисні окуляри і капелюх.

Зазначимо, шанувальники бурхливо відреагували на новий образ:

«Більше 26 ніколи не даси 😬», «Супер👍👍👍», «Красуня не чета пугач», «Ви як завжди прекрасні. 🌹🌹🌹», «Красатуля❤️😍🔥👏🙌👌💋💋💋», «Прекрасна жінка💋💋💋💋💋», «Спасибі!🌹🌹🌹».

Також днями співачка відсвяткувала день народження невістки, дружини свого сина Сергія Євдокименко Світлани. У мережі Ротару опублікувала фото зі своєю родичкою.

"З днем народження, Свєтуля! Щастя тобі і удачі! Весняного настрою і любові!" – побажала невістці Ротару.

Також маму з днем народження привітала дочка модель і співачка Софія Євдокименко. Вона показала передплатникам фото з матір'ю. "З днем народження, моє все! Я люблю тебе, мамо, мені так пощастило, що я твоя дочка", - написала вона.

Зворушливе привітання вразило навіть Аллу Пугачову.

«Вітаємо!🌷🌷🌷», - написала російська Примадонна.

Зазначимо, Світлана Євдокименко завжди відзначала, що у них дуже теплі стосунки з Ротару, і з роками вони стали тільки краще. За її словами, зоряна родичка, робить все, що в її силах, для своїх близьких.

Нагадаємо, що Софія Ротару в компанії кароокого красеня справила справжній фурор: "Так їй більше 45 років не даси!".

Як повідомляла Politeka, юна онука Ротару влаштувала дорослі танці в обтягуючому топі: "Таке бабусі і не снилося".

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