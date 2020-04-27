Відома українська модель Маргарита Паша показала новий пляжний образ

На фото Паша лягла на дерев'яному причалі в червоному купальнику. Волосся у Маргарити були розпущені і звисали. Одну ногу модель трохи підняла для більш граціозного фото. На тлі можна побачити море, яхту і гидроскутер. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Здрастуйте, мамопластику в Україні робили?", - поставив питання фанат. На це Паша відповіла: "Мамопластику зробила природа".

Користувачі не змогли написати коментарі або поставити лайки публікації. Все із-за того, що знімок був опублікований в сторіс Instagram, де таких функцій немає.

Повідомлялося, що відома українська модель Маргарита Паша, "Міс Україна 2019", засвідчила потужний шпагат.

На фото Маргарита позує на вулиці в обтягуючих лосинах і куртці. Паша зробила повітряний шпагат, дотягнувшись до гілки на дереві ногою. Вийшло досить ефектно і цікаво. На тлі можна побачити гарну весняну українську природу.



Повідомлялося, що відома українська модель Маргарита Паша, Міс Україна 2019, показала новий образ в Instagram.

На фото Маргарита позує в джинсах і все. На грудях намальована смуга або вона чимось зобов'язана. Паша на кадрах була дуже засмаглою. На тлі можна побачити світло, стілець, проводи і інші елементи студії.

Нагадаємо, скандальна Міс Україна без ліфчика похвалилася ідеальними рельєфами

Також Politeka писала, що скандальна Міс Україна показала головну гордість у малюсінькому топі

А ще Politeka повідомляла, що безсоромна Міс Україна у величезному декольте показала, ніж її нагородила природа



