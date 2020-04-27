Діти Філіпа Кіркорова весело провели час з донькою Ані Лорак Софією

Відео з дитячими іграми Кіркоров опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. З п'ятихвилинного ролика стає зрозуміло, що Софія разом з Мартіном і Аллою-Вікторією поставили виставу для дорослих, на яку запросили Кіркорова, його батька та інших людей, які знаходяться в будинку поп-виконавця.

З перших хвилин стає зрозуміло, що донька Ані Лорак має пробивний характер. Вона буквально командує дітьми Кіркорова, змушуючи їх ставити спектакль. Саме Софія каже, що і кому треба робити, а Мартін і Алла-Вікторія скромно повторюють за нею.

«Сьогоднішній епідемії важко порадіти, однак світлу сторону можна знайти в будь-якому явищі життя. Діти готують вечорами театральні та музичні постановки, розважають сім'ю серією вистав «Дружна сімейка», - написав Кіркоров під відео.

Він додав, що режисером-постановником цієї вистави була його хрещениця Софія. В коментарях виконавцю залишили безліч компліментів.

«Які молодці», «Як цікаво милуватися вашими дітками. Кароліні привіт», «Діти-ангели, а тому їм постійно хочеться творити і витворяти. Батьки, які підтримують творчі жилки у дітей – молодці», Які вони чудові, розумні», «Підняли настрій», -пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що дочка Ані Лорак сильно скорчилась і вразила видом поруч з дітьми Кіркорова: "Які всі зайчики".

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