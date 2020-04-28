Російський актор Сергій Жигунов збирається оформити шлюб з жінкою неймовірно схожою на Анастасію Заворотнюк

Як пишуть ЗМІ, артист має намір одружитися на своїй помічниці, журналістки Вікторії Ворожбит, яка ззамужем. Її подружжя є Віктор Суханов.

Сергій Жигунов і Ворожбит Вікторія познайомилися два роки тому на півострові Сахалін (РФ). Там актор готував перший фестиваль телесеріалів "Ранок Батьківщини". Ворожбит швидко спрацювалася з Жигуновим і вже в 2019 році стала директором фестивалю.

Фани зірок впевнені, що Сергій і Вікторія живуть разом. У соцмережах вони відзначають одну геолокацію на фото, публікують подібні інтер'єри і знімки кота по кличці Пиня.

Сергій Жигунов був офіційно одружений на актрисі Вірі Новікової. Але він пішов від неї з-за романа з Анастасією Заворотнюк, який протривав лише кілька років. Потім Жигунов заново одружився на Новікової. "Дружиною взагалі бути непросто. Це тільки у фільмах не буває конфліктів", - говорила Віра.

А зараз у ЗМІ пишуть, що 57-річний Жигунов готується до весілля з Ворожбит, яку охрестили «сестрою-близнюком» Анастасії Заворотнюк.

В тому, що Жигунов скоро одружується на Ворожбит переконана і таролог Саона, повідомляє «П'ятий канал».

"Карти кажуть, що у нього є шалені почуття до жінки, що він дійсно любить, і ця любов у відповідь. Чоловік шалено радий, він ніби став жити новим життям", – повідомила екстрасенс.

За її словами, Жигунов готовий кинути все, щоб бути поруч з коханою.

"незабаром вони возз'єднаються, будуть разом, і ці відносини приведуть до шлюбу", – цитує таролога.

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