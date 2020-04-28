Українська модель Леоніла Гузь, яка в 2018 році перемогла у конкурсі «Міс Україна» здивувала всіх несподіваним перевтіленням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Гузь позує в незвичному для себе темному образі, прикривши тіло однією сорочкою. Це все відбувається під сумну музику. При цьому здається, що зірка плаче. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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🖤 @emrikmartirosian

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«не плач», «люблю такі моменти», «У вас все добре? Сподіваюся, що так. Будь ласка, будьте в безпеці і здорові!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома українська модель Леоніла Гузь похвалилася ідеальною фігурою в чорному боді.

Зірка покрасувалася біля дзеркала, знімаючи себе на відео. Леоніла з'явилася в чорному боді з глибокими вирізами з боків і відвертим декольте. 

Красуня крутилася біля дзеркала, виблискуючи соковитими місцями. З настільки глибоких вирізів ледь не вивалювалися принади зірки, але модель це зовсім не бентежило. 

Також модель була в джинсових шортах, які трималися на тонкій, можна сказати, тендітна талії. 

Remote file

Нагадаємо, «Міс Україна» Леоніла Гузь блиснула принадами в нижній білизні

А ще Politeka писала, що Міс Україна Леоніла Гузь вразила видом без косметики

Також Politeka повідомляла, що "Міс Україна" Леоніла Гузь в нескромном купальнику спокусила вигинами