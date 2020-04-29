Українська співачка MARUV показала серію кадрів з домашнього концерту, на якому засвітилася в несподіваному образі
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі Анна представила записаний прямий ефір з шанувальниками. У новому ефірі артистка вирішила дати невеликий онлайн-концерт, проте здивувала недбалим і недоглянутим видом, повідомляє Politeka.
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Після того, як дівчина опинилася на самоізоляції і сидить вдома на карантині з чоловіком, вона дуже рідко виставляє нові фото і відео. У розділі Сторі зірка в основному публікує невеликі відео. А ось під час онлайн-концерту, який зірка запланувала заздалегідь, їй не вдалося приховати зайве.
Дівчина з'явилася з недбалою зачіскою з ефектом "мокрого волосся", що стирчать в різні боки без укладання і у звичайному обтягуючому гольфі з чорними штанами. З-за неужачной пози, яку прийняла зірка, сидячи на дивані, стало видно її зайву вагу і помітно поправившийся живіт. Сама дівчина зі звичним макіяжем і яскраво підведеними очима виглядала помітно інакше, ніж на своїх останніх знімках їх фотосесій.
До цього Ганна показала, як позувала з хусткою на голові з незвичайним принтом, шкіряних рукавичках з тонким сріблястим візерунком і в акуратному сукню білого кольору в чорний горошок. Головною родзинкою образу стала саме зачіска зірки, про що тут же згадали коментатори:
«Babe is on fleek😜», – підписала фото Корсун, зазначивши всіх, хто її створив новий образ .
«Шикардос😍😍😍😍», «Сині косички - це любов💙💙💙 Вже сумуємо за ним😣», «Якщо зняти з голови синю каракатицю, то буде прикольно», «Love you ❤️❤️❤️», «косинка шикарна!!!!», «Знайди риму до слова красуня?» «Очко всевидюче на хустці, ти теж з ними.», «💫✨🌟красуня🌟😍 даєш сині волосся знову✊😊 дуже вони тобі йдуть🔥🔥🔥🔥🔥🔥».
Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео
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