Багато зіркових красунь не гнушатся розбити чужу сім'ю заради власного щастя

Рoliteka.net зібрала зіркові пари, які пройшли через зради і розлучення, але ні про що не шкодують.

Костянтин Меладзе - Віра Брежнєва

Костянтин Меладзе до зустрічі зі співачкою Вірою Брежнєвою був у шлюбі з юристом Яною Сумм і ростив трьох дітей. У 2000 році продюсер створив музичну групу «ВІА-Гра», куди пізніше прийшла молода Віра Галушка, яка взяла псевдонім Брежнєва.

У 2012 році співачка розлучилася з бізнесменом Михайлом Кіперманом, а незабаром з'явилася інформація і про розлучення Меладзе з дружиною. В жовтні 2015 року Віра і Костянтин провели таємне весілля в Іспанії.

Валерій Меладзе - Альбіна Джанабаєва

Співак Валерій Меладзе в 23 роки одружився на Ірині Малухіній, разом пара пережила і смерть первістка, і кар'єрний зліт Меладзе, і виховала трьох дочок.

У 2004 році у бек-вокалістки артиста і майбутньої солістки групи «ВІА-Гра» Альбіни Джанабаєвої народився син Костя. Ніхто тоді не здогадувався, що батько хлопчика — сам Меладзе. Тільки через 9 років музиканти підтвердили свій роман.

Максим Матвєєв - Єлизавета Боярська

На репетиціях в театрі актор Максим Матвєєв зустрів латвійську актрису Яна Сексте. Вони швидко одружилися, але шлюб протримався лише рік. У життя Матвєєва з'явилася нова любов — актриса Єлизавета Боярська. Через деякий час пара побралася, зараз у сім'ї підростає двоє синів.

Сергій Жигунов - Анастасія Заворотнюк

Головні зірки серіалу «Моя прекрасна няня» Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк завели стосунки і реальному житті, хоча обоє були одружені і мали дітей. Анастасія пішла від чоловіка, Дмитра Стрюкова, а Сергій кинув Віру Новікову.

Однак щастя тривало недовго. Через два роки Заворотнюк і Жигунов розійшлися. У цей період актриса покохала іншого чоловіка фігуриста Петра Чернишова. А Сергій повернувся в сім'ю.

Гарік Харламов - Христина Асмус

Комік і зірка Comedy Club був одружений на Юлії Лещенко. Щоб догодити коханому, дівчина навіть кинула роботу. Через кілька років шлюбу Юлія дізналася з новин, що Гарік їй зраджує. Харламов все заперечував, але насправді крутив роман із зіркою серіалу "Інтерни" Христиною Асмус.

Пізніше комік подав на розлучення, і Юлія отримала грошову компенсацію в 6 мільйонів рублів. Харламов і Асмус одружилися у 2013 році, а через рік у пари з'явилася донька Анастасія.

Нагадаємо, як виглядають мами Каменських, Брежнєвої, Тодоренко та інших зірок: можна тільки позаздрити.

Як повідомляла Politeka, Асмус народила прямо у ванній і показала малюка, відео не для людей зі слабкими нервами.

Також Politeka писала, що стан хворої на рак Заворотнюк різко змінилося, чоловік не відходить ні на крок.