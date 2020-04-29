Багато зіркових красунь не гнушатся розбити чужу сім'ю заради власного щастя
Рoliteka.net зібрала зіркові пари, які пройшли через зради і розлучення, але ні про що не шкодують.
Костянтин Меладзе - Віра Брежнєва
Долар різко обвалиться, таких цифр в обмінниках не було давно: до чого готуватися
Розповніла Каменських в образі Ротару влаштувала фурор з переодягненим Потапом: "Пугачової стало погано"
Російська Кардашьян похвалилася подругою, від бюста якої кидає в жар: "По швах тріщить"
Рахунки клієнтів Привату під загрозою, екстрене звернення банку: що відбувається і як врятувати гроші
Костянтин Меладзе до зустрічі зі співачкою Вірою Брежнєвою був у шлюбі з юристом Яною Сумм і ростив трьох дітей. У 2000 році продюсер створив музичну групу «ВІА-Гра», куди пізніше прийшла молода Віра Галушка, яка взяла псевдонім Брежнєва.
У 2012 році співачка розлучилася з бізнесменом Михайлом Кіперманом, а незабаром з'явилася інформація і про розлучення Меладзе з дружиною. В жовтні 2015 року Віра і Костянтин провели таємне весілля в Іспанії.
Валерій Меладзе - Альбіна Джанабаєва
Співак Валерій Меладзе в 23 роки одружився на Ірині Малухіній, разом пара пережила і смерть первістка, і кар'єрний зліт Меладзе, і виховала трьох дочок.
У 2004 році у бек-вокалістки артиста і майбутньої солістки групи «ВІА-Гра» Альбіни Джанабаєвої народився син Костя. Ніхто тоді не здогадувався, що батько хлопчика — сам Меладзе. Тільки через 9 років музиканти підтвердили свій роман.
Максим Матвєєв - Єлизавета Боярська
На репетиціях в театрі актор Максим Матвєєв зустрів латвійську актрису Яна Сексте. Вони швидко одружилися, але шлюб протримався лише рік. У життя Матвєєва з'явилася нова любов — актриса Єлизавета Боярська. Через деякий час пара побралася, зараз у сім'ї підростає двоє синів.
Сергій Жигунов - Анастасія Заворотнюк
Головні зірки серіалу «Моя прекрасна няня» Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк завели стосунки і реальному житті, хоча обоє були одружені і мали дітей. Анастасія пішла від чоловіка, Дмитра Стрюкова, а Сергій кинув Віру Новікову.
Однак щастя тривало недовго. Через два роки Заворотнюк і Жигунов розійшлися. У цей період актриса покохала іншого чоловіка фігуриста Петра Чернишова. А Сергій повернувся в сім'ю.
Гарік Харламов - Христина Асмус
Комік і зірка Comedy Club був одружений на Юлії Лещенко. Щоб догодити коханому, дівчина навіть кинула роботу. Через кілька років шлюбу Юлія дізналася з новин, що Гарік їй зраджує. Харламов все заперечував, але насправді крутив роман із зіркою серіалу "Інтерни" Христиною Асмус.
Пізніше комік подав на розлучення, і Юлія отримала грошову компенсацію в 6 мільйонів рублів. Харламов і Асмус одружилися у 2013 році, а через рік у пари з'явилася донька Анастасія.
Нагадаємо, як виглядають мами Каменських, Брежнєвої, Тодоренко та інших зірок: можна тільки позаздрити.
Як повідомляла Politeka, Асмус народила прямо у ванній і показала малюка, відео не для людей зі слабкими нервами.
Також Politeka писала, що стан хворої на рак Заворотнюк різко змінилося, чоловік не відходить ні на крок.