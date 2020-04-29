Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала незвичайний танець
На кадрах Настя позувала в стілах, лосинах та боді чорного кольору. Одяг чудово підкреслила форми, а образ співачка доповнила кепкою і ременем на талії. Кумейко зробила синхрон і вийшло відразу п'ять Насть, які танцювали. Ролик вийшов цікавим і привернув увагу фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Happy international Dance Day", - написала Настя.
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Користувачі переглянули відео більше 7 тисяч разів і написали кілька коментарів:
"Дуже круто, як завжди", "Боже, це ж мій найулюбленіший момент перед виконанням End of time", "Вау, ідеальний синхрон", "Зі святом!", "Настя очима алкаша", "Вай, як класно, на повтор", "Познайомиш зі своєю сестрою, яка сама права?", "Ох", "Це в якійсь програмі зробили?".
Раніше ми повідомляли, що ефектна екс-Nikita влаштувала дикі танці у відвертій сукні.
«Залишайтеся вдома», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах міні-сукня, прибираючи при цьому у своїй квартирі. Звернемо увагу, що в якийсь момент зірка згинається і демонструє, що у неї в роті щітка для прибирання пилу.
Повідомлялося, що Анастасія Кумейко показала ідеальні форми після тренування.
"Ну що))) @loe_marathon Стартував. Сьогодні був пресссссссс. Навіть моя блукаюча зурка почав проявлятися, шанси є)", - так співачка підписала ролик.
Нагадаємо, экс-Nikita позбулася прозорого халата і показала, що підкорює чоловіків
А ще Politeka повідомляла, що спекотна екс-Nikita в одному пеньюарі влаштувала випробування пристрасними танцями
Також Politeka писала, що екс-Nikita без білизни і сорому показала пікантні місця, Никитюк не стрималася