Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала незвичайний танець

На кадрах Настя позувала в стілах, лосинах та боді чорного кольору. Одяг чудово підкреслила форми, а образ співачка доповнила кепкою і ременем на талії. Кумейко зробила синхрон і вийшло відразу п'ять Насть, які танцювали. Ролик вийшов цікавим і привернув увагу фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Happy international Dance Day", - написала Настя.

Користувачі переглянули відео більше 7 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Дуже круто, як завжди", "Боже, це ж мій найулюбленіший момент перед виконанням End of time", "Вау, ідеальний синхрон", "Зі святом!", "Настя очима алкаша", "Вай, як класно, на повтор", "Познайомиш зі своєю сестрою, яка сама права?", "Ох", "Це в якійсь програмі зробили?".

Раніше ми повідомляли, що ефектна екс-Nikita влаштувала дикі танці у відвертій сукні.

«Залишайтеся вдома», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах міні-сукня, прибираючи при цьому у своїй квартирі. Звернемо увагу, що в якийсь момент зірка згинається і демонструє, що у неї в роті щітка для прибирання пилу.



Повідомлялося, що Анастасія Кумейко показала ідеальні форми після тренування.

"Ну що))) @loe_marathon Стартував. Сьогодні був пресссссссс. Навіть моя блукаюча зурка почав проявлятися, шанси є)", - так співачка підписала ролик.

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