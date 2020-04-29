Епатажна Кончіта Вурст змінилася до невпізнання і кардинально змінила імідж, але нещодавно знову повернулася до витоків

Нове фото з'явилося на офіційній сторінці в Instagram артиста, передає Politeka.net. На фото Том Нойвірт, який виступає під псевдонімом Кончіта Вурст, презентував новий перуку персонажа. Крім цього, він надів відвертий наряд, який оголив половину його грудей. Том широко посміхався і закинув голову.

За день його пост зібрав майже 10 тисяч лайків. Він викликав справжній фурор в коментарях, так як артист став рідко публікувати себе в образі Кончіти і все частіше себе справжнього.

«Цей чудовий сміх. Я з нетерпінням чекаю фотографій», «Моя улюблена посмішка», «Вау! Я люблю цей парик так сильно! Це робить тебе схожою на Кончиту, коли вона була чарівна! Не можу дочекатися, щоб побачити нову фотосесію», «І весь світ посміхається, сміється і сяє разом з тобою! Бо немає більшого щастя, ніж бачити тебе, Кончіта!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кончіта Вурст - сценічний образ австрійського музиканта Тома Нойвірта, який був створений ним в якості висловлювання на підтримку толерантності і свободи самовираження людини. Співак називає Кончиту своїм альтер-его. У неї навіть є окрема особистість, зі своєю біографією і долею.

Нагадаємо, що Кончіта Вурст вразила зовнішністю у звичайному житті: "Зовсім інша людина".

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