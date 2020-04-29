Белла Хадід і Кендалл Дженнер народилися в багатих сім'ях - слава їм була забезпечена, а Ірина Шейк і Наталія Водянова отримали просто неймовірний шанс

Рoliteka.net зібрала юнацькі фото відомих моделей, і деякі з красунь дуже сильно змінилися.

Історія Наталії Водянової нагадує казку: в короткі терміни життя бідної дівчини з Нижнього Новгорода кардинально змінилося, з продавщиці на ринку вона перетворилася в топ-модель.

В 11 років Наташа кинула школу і допомагала мамі з продажем овочів і фруктів, щоб заробити на лікування молодшої сестри, яка народилася з тяжкою формою ДЦП. Однолітки знущалися над Водяновою через бідність, але завдяки красі, приємному характеру і везінню дівчина домоглася успіху.

Майбутню зірку подіумів Кендал Дженнер важко впізнати на її підліткових фото: у неї були пухкі щічки, брекети і веснянки. З 14 років у дівчини почали серйозні проблеми з шкірою, і вона тривалий час боролася з акне.

Кендалл пощастило народитися в зірковому сімействі Кардашьян-Дженнерів, правда, вона зовні сильно відрізнялася від пишногрудих сестер і трохи комплексувала в юності.

Дочка мультимільйонера палестинського походження і колишньої моделі Белла Хадід захоплювалася кінним спортом і мріяла потрапити на Олімпіаду-2016 в Ріо-де-Жанейро, але їй довелося відмовитися від спортивної кар'єри через виявлену у неї хвороби Лайма.

В 16 років дівчина дебютувала в модельному бізнесі. Давно не секрет, що заради ідеальної зовнішності Хадід перенесла кілька пластичних операцій. Підтвердженням цьому служать фотографії юної Белли в мережі.

Ірина Шейк народилася в Челябінській області РФ. Справжнє ім'я однієї з найбільш високооплачуваних моделей у світі Ірина Шайхлісламова.

Іра могла б піти стопах своєї матері-учительки, але на одному з конкурсів краси дівчину помітив модельний скаут і її життя змінилося назавжди.

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