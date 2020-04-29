Влад Яма емоційно привітав українців з Днем танцю

Знаменитий український хореограф неодноразово демонстрував любов до своєї професії. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз Яма вирішив привітати українців з Міжнародним днем танцю. Відповідне відео він опублікував у своєму Instagram.

«Всіх причетних вітаю з міжнародним днем танцю! Тим, хто ще цього не робив, бажаю спробувати як можна швидше», - заявив Яма.

З нагоди свята він пообіцяв провести онлайн майстер-клас, на якому буде вчити танцювати свою дружину.

Танцюрист також похвалився тим, що його аккаунт в Instagram набрав 500 тисяч передплатників.

«Ви можете собі уявити? Це практично як місто Запоріжжя – моє рідне. Тобто можна вважати, що я без п'яти хвилин мер? Не дай бог, звичайно», - пожартував артист.

«Не витримав!», - підписав відео Яма.

Під публікацією тут же почали з'являтися захоплені коментарі з привітаннями. Серед них виявилося і повідомлення від давньої «суперниці» хореографа Лесі Нікітюк.

«#ногитребазакривати Вітаю», - написала вона.

«Та нехай вже будуть відкриті! Вітаю!», - відповів їй Яма.

«Ха-ха-ха.... повертайся будеш нашим королем. це на рахунок ЗП», «Дуже приємний молодий чоловік! Влад, зі святом тебе і твою дружину!», «З святом Вас», «З Святом! З Танцем по життю! Успіхів!», - пишуть інші коментатори.

Нагадаємо, дружина Влада Ями скинула одяг і показала, чим спокушає чоловіка.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма без одягу притиснувся до красуні-дружині заради інтимного фото: "Як тобі пощастило!".

Також Politeka писала, що Влад Яма відверто розповів про проблеми з фігурою: «Для чоловіка це…».