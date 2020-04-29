Українська виконавиця Анастасія Кумейко порадувала фанатів і показала, чим її нагородила природа в одній сітці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Спогади», - коротко говориться в повідомленні.

На ньому співачка позує у вбранні без штанів, демонструючи розкішні ноги в одній сітці. Як можна помітити, зірка позує на балконі в одній майці.

Звернемо увагу, що знімок є архівним – Кумейко зробила його ще в 2018 році. При цьому її шанувальники не змогли що-небудь сказати, оскільки фотографією вона поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала незвичайний танець

На кадрах Настя позувала в стілах, лосинах та боді чорного кольору. Одяг чудово підкреслила форми, а образ співачка доповнила кепкою і ременем на талії. Кумейко зробила синхрон і вийшло відразу п'ять Насть, які танцювали. Ролик вийшов цікавим і привернув увагу фанатів.

"Happy international Dance Day", - написала Настя.

Користувачі переглянули відео більше 7 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Дуже круто, як завжди", "Боже, це ж мій найулюбленіший момент перед виконанням End of time", "Вау, ідеальний синхрон", "Зі святом!", "Настя очима алкаша", "Вай, як класно, на повтор", "Познайомиш зі своєю сестрою, яка сама права?", "Ох", "Це в якійсь програмі зробили?".

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