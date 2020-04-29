В мережі спливли раритетні знімки покійної Жанни Фріске часів її виступів з «Блестящими»

Як повідомляє Politeka.net, архівними фотографіями на своїй сторінці в Instagram поділився зоряний стиліст Влад Лісовець, який у минулому працював з популярним російським гуртом «Блестящие».

На одному з опублікованих ним знімків стиліст сидить на дивані поряд з Фріске. Вони повернулися обличчям один до одного і вдають, що ось-ось поцілуються.

Ще на одному фото Фріске відображена в компанії всіх інших «Блестящих».

У коментарях до світлин багато користувачів зізнаються, що досі сумують за Фріске, яка в 2015 році померла після тривалої боротьби з раком.

«На четвертій фотографії Жанна Фріске? Або схожа дівчина, чи я вже закарантинилась», «Жанна...така вона була космічна... до сих пір думаю, що її просто сховали від нас і вона тихо щаслива десь дуже далеко», «Які зворушливі моменти! Владислав, дякую за можливість заглянути в ваше цікаве минуле», «Жанночка. Моя улюблена співачка. Я часто кручу її пісню А на море білий пісок, правда завжди плачу. Вже дуже мені її шкода», «Жанночка! Яка ж вона красуня!», «Жанна просто королева», - пишуть шанувальники співачки в коментарях.

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