Віра Брежнєва зворушливо заспівала дуетом зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе

Як повідомляє Politeka.net, відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці студії Меладзе в Instagram. Подружжя вирішило приєднатися до благодійного проекту «Прорвемося» в підтримку лікарів, які борються з пандемією.

На відео Віра і її чоловік – відомий продюсер і композитор – виконують пісню «Хороші новини». При цьому Брежнєва співає, а Меладзе в основному їй акомпанує і лише зрідка підспівує.

«Мені не потрібні золоті берега, милий, мені не потрібні твої клятви вірності. Не обіцяй багато, зроби що-небудь і не забудь принести мені хороші новини», - співається в пісні.

Зазначимо, що незважаючи на чутки про зради Меладзе, які уже якийсь час циркулюють у ЗМІ, пара виглядає щасливою.

Під їх відео тут же з'явилися захоплені коментарі фанатів пари.

«Гарна пара», «Віра ви просто гарна пісня», «Супер!», «Недолуга пісня», «Ой які ж ви чудові!!», «ну, кращі, і доводити не треба, просто кращі», «Одне задоволення», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Брежнєва показала пікантні кадри з вечірки, яку відвідала в образі жінки-кішки.

Брежнєва поділилася в розділі Сторі кадрами, на яких постала в досить відвертому і не типовому для себе вбранні. Віра з'явилася в чуттєвому і незвично-серйозному образі, демонструючи струнку фігуру в шикарному вбранні, що підкреслює її струнку фігуру.

Нагадаємо, Брежнєва обтянулась в латекс і безсоромно спокусила подружку.

Як повідомляла Politeka, Брежнєва без білизни похвалилася яскравою зовнішністю, Меладзе можна позаздрити.

Також Politeka писала, що 10-річна дочка Брежнєвої вразила зовнішністю, занадто швидко виросла.