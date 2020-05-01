Настя Каменських нагадала шанувальникам про свій спекотний кліп на пісню Lollipop, яку вона записала в дуеті з іспанським співаком Juan Magan

Популярна українська співачка в останні роки випускає все більше контенту іспанською мовою. Серед останніх таких пісень виявився і трек Lollipop, який вийшов раніше цього року. Днями кліп на цю пісню набрав 5 мільйонів переглядів на Youtube. Як повідомляє Politeka.net, з цієї нагоди Каменських поділилася уривком з відео в своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На опублікованих кадрах Настя сидить в кімнаті з телефоном спочатку в короткій чорній сукні з міні-спідницею і глибоким декольте, а пізніше – в неоновому костюмі з мереживним бюстьє. Замріяний образ співачки довершує яскравий макіяж.

Шанувальники Насті тут же взялися коментувати її пост.

«Вау, як круто, Настя ти Богиня», «Настюха звичайно вогонь, іспанські хлопці від твоєї краси всі ноги обмочили», «Наша любимка золота», «Бомбічна я обожнюю такий стиль пісень завтра послухаю на всю гучність в машині. Спасибі Вам Настуся», «Я думала це Цекало спочатку», «Настя, тобі йде мексиканський стиль», «Розкішна дівчинка!)) Шалено красива!) Захоплююся і обожнюю!)», «Зовсім стара стала Настя», - пишуть передплатники в коментарях.

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