Влад Яма згадав жаркий відпочинок в Туреччині і поділився пляжним фото своєї дружини

У цьому році відомий український хореограф і його дружина Ліліана зустрічають початок травня вдома на самоізоляції. Проте всього рік тому все було інакше. Як повідомляє Politeka.net, Яма поділився архівних знімком в розділі Сторіз.

На фото, зробленому 1 травня 2019 року, Яма з дружиною позують на пляжі сонячної Туреччини. При цьому танцюрист стоїть у футболці та кепці, а його дружина, судячи з усього, вже встигла переодягнутися в купальник, який вигідно підкреслює її струнку фігуру. Яма зворушливо притискає дружину до грудей, а та дивиться в камеру крізь стильні окуляри.

Очевидно, подружжя сильно сумує за таким проведенням часу, перебуваючи на карантині.

До цього ми писали, що Лілія Яма вирішила згадати відпочинок з чоловіком у Флориді, і поділилася архівними кадрами.

На першому кадрі пара лежить на вологому піску біля самого краю води. При цьому Влад позує в плавках, а його дружина – в яскраво-рожевому купальнику, ідеально підкреслює її засмага. На задньому фоні видно жвавий місто, а щасливі подружжя посміхаються в камеру.

На другому фото Лілія позує сама на борту яхти. На ній той самий рожевий купальник, що демонструє підтягнуту фігуру.

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