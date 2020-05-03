Настя Каменських, Світлана Лобода, Оля Полякова та інші зірки вирішили епатувати публіку вбиральнями кімнатами

На першому знімку позує Настя Каменських. Співачка зробила селфи у ванній, при цьому вона задерла майку і спустила штани, демонструючи свою п'яту точку. Про це пише Politeka.net.

Варто також зазначити, що на фото також видно ванну і біде. Також на фото видно, що Анастасія позувала без макіяжу, з зібраними в пучок волоссям і патчами під очима.

На другому фото вже Світлана Лобода. Співачка була без одягу і прикрила своє тіло тільки рушником, сидячи на унітазі. Зірка нагнулася і дивилася на фотографію Тілля Ліндеманна.

На третьому кадрі показала себе Волочкова. Вона оголила свої груди, а нижню пікантну частину прикрила маленьким купальником. Балерина показувала себе на тлі унітазу і потрапила під критику фанатів з-за цього.

Оля Полякова також не відстала від своїх колег по цеху. На фото співачка позує в одних трусиках і чорному топі, з-під якого можна побачити трохи груди. Волосся зірка залишила розпущеним, а знімала себе на телефон у дзеркало. Цікаво, що співачка показала себе у вбиральні і на тлі можна побачити унітаз.

Закриває парад туалетних фото Альона Водонаєва - зірка "Дом 2". Дівчина в купальнику стояла навпроти унітазу і біде, знімаючи селфи на телефон у дзеркало. Зірка вирішила таким способом показати свою фігуру і форми.

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