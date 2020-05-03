Російська актриса і зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова знову підкорила соціальні мережі своєю красою

Про це пише Politeka.net.

В умовах карантину відома актриса Світлана Ходченкова не забуває підтримувати зв'язок зі своїми шанувальниками, публікуючи щодня нові знімки.

На цей раз зірка фільмів "Квартал 95" похвалилася, як в умовах карантину прогулюється по парку за своїм улюбленим домашнім вихованцем.

"Весняний настрій", - підписала Світлана Ходченкова добірку свіжих знімків в своєму Instagram.

Але більше користувачів підкорила природна краса відомої російської актриси, яку вона не соромиться демонструвати.

"Світлана, завжди гарні фото!", "Ви найкращі", "Неймовірна!", "І хто кого гуляє?", "Найкрасивіша", "Такого заряду позитиву я не отримувала давно! Дякую Вам та Вашим колегам за блискучу роботу і відмінний настрій! І так-Ви красуня", "Яка ж ви витончена", " Собака - пропуск чедовека на вулицю. Ну і один за сумісництвом!)", "Ви супер", "Світлана відповідай! Я без розуму від твоєї творчості", - написали вони в коментарях під постом Ходченковой.

Раніше ми повідомляли про те, що популярна російська актриса Світлана Ходченкова потрясла незвичайним фото, вірніше незвичайним ракурсом.

Зірка фільмів "Квартал 95" ніби дивиться в об'єктив через лампу. При цьому сидить, зігнувши і притиснувши до грудей ноги. Ходченкова спустила сорочку на плечі і кинула зухвалий погляд.

«Коли на 10й день карантину починаєш обійматися з колінами», «Світлана ну не можна бути на світі як красивою такою», «Коліна можна чіпати. Як там лікарі кажуть. Головне не чіпати обличчя. Хоча не уточнили чиє», - пишуть в коментарях численні шанувальники актриси.

Нагадаємо, зірка фільмів «Квартал 95» розбурхала інтимним відео з колегою, мережа кипить: «Вона божевільна».

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