Дворазова чемпіонка світу з бальних танців Олена Шоптенко поділилася з шанувальниками милим домашнім кадром, позуючи без макіяжу
«Оленка спекла пиріжки! Пииииирожки! Карантин, що ж ти робиш!🤯😃», - пише зірки під новим постом.
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Шанувальники тут же відреагували:
«Оленка, не захоплюйтеся! Пиріжки - підступні хлопці!😋Дружите краще з фруктами😜✌️🍎🥝🍊🍓🍑», «А рецепт можна?)))) вже дуже апетитно 😊😋😉», «Ого, круто і апетитно 😋😋😋», «З чим???», «Апетитно».
До цього Альона, щоб інтригувати шанувальників навіть під час карантину новими фото, постала в сміливому вигляді. Зірка вирішила знятися в домашній фотосесії нібито на веб-камеру. Дана серія та ідея фото належить молодому фотографу, яка вже встигла попрацювати під час ізоляції зірок з Надею Дорофєєвої та Дантесом, а також Вірою Брежнєвої.
Шоптенко приєдналася до їх числа, вразивши стрункою фігурою в чорному боді і з розпущеним волоссям:
«Ніколи не уявляла себе в подібному образі! А @kate_kondratieva побачила мене саме такий ☺️ Може вона щось знає? 😅», - пише зірка під новими кадрами.
Ось що відповіли шанувальники: «Неймовірно красива😍», «Круто🔥», «Дуже гарно! 🌹», «Вогонь !», «Альоночко, скажіть будь ласка як зробити таку рамочку будь ласка😘», «Образ навіяв асоціацію. 👍 Дуже круто вийшло», «Сміливий експеримент 👍».
Нагадаємо, що Олена Шоптенко з "Танців з зірками" посвітила перевагами в пікантній позі
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