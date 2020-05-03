Дворазова чемпіонка світу з бальних танців Олена Шоптенко поділилася з шанувальниками милим домашнім кадром, позуючи без макіяжу

Знаменитий тренер і танцівниця любить радувати фанатів домашніми кадрами з маленькою дитиною, розповідати про продуктивні будні, а також показувати онлайн-тренування з повчальними уроками з танців. Цього разу зірка показала домашній кадр з смачними пиріжками, передає Politeka.net

Схоже, під час карантину дівчина вирішила зайнятися родиною і домашнім побутом, тому кадри, на яких танцівниця без макіяжу і демонструє смаколики, з'являються все частіше.

«Оленка спекла пиріжки! Пииииирожки! Карантин, що ж ти робиш!🤯😃», - пише зірки під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«Оленка, не захоплюйтеся! Пиріжки - підступні хлопці!😋Дружите краще з фруктами😜✌️🍎🥝🍊🍓🍑», «А рецепт можна?)))) вже дуже апетитно 😊😋😉», «Ого, круто і апетитно 😋😋😋», «З чим???», «Апетитно».

До цього Альона, щоб інтригувати шанувальників навіть під час карантину новими фото, постала в сміливому вигляді. Зірка вирішила знятися в домашній фотосесії нібито на веб-камеру. Дана серія та ідея фото належить молодому фотографу, яка вже встигла попрацювати під час ізоляції зірок з Надею Дорофєєвої та Дантесом, а також Вірою Брежнєвої.

Шоптенко приєдналася до їх числа, вразивши стрункою фігурою в чорному боді і з розпущеним волоссям:

«Ніколи не уявляла себе в подібному образі! А @kate_kondratieva побачила мене саме такий ☺️ Може вона щось знає? 😅», - пише зірка під новими кадрами.

Ось що відповіли шанувальники: «Неймовірно красива😍», «Круто🔥», «Дуже гарно! 🌹», «Вогонь !», «Альоночко, скажіть будь ласка як зробити таку рамочку будь ласка😘», «Образ навіяв асоціацію. 👍 Дуже круто вийшло», «Сміливий експеримент 👍».

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