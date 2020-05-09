Українська співачка Гайтана показалася перед фанатами після кардинальної зміни іміджу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Бо між нами Дивне кохання», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Гайтана позує після кардинальної зміни іміджу: зірка змінила зачіску і приміряла незвичне для себе сукню. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Дуже йде ця зачіска», «Стільки часу пройшло, а нічого не змінилося», «краща», «неймовірна», «красуня», «Гламурненько», «ух ти», «Боже, навіщо? У вас же були красиві волосся», «неймовірна! Космос», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома українська співачка Гайтана показала спокусливий домашній спосіб.

На кадрах Гайтана позує в блузці з великим декольте. Образ співачка доповнила прикрасою на шиї і стильною укладанням волосся. Красуня танцювала перед камерою і співала, вимкнувши звук.

"Отже! Читайте по губах і вгадайте, приспів якої пісні я співаю?", - написала Гайтана.

Фанати почали активно вгадувати пісню, яку співала зірка:

"Кожною краплею", "Краплі дощу", "Я буду кожною краплею дощу - а-а любити твоє тіло-про я буду кожною краплею дощу-а-а любити твоє тіло любити себе)", "Кожною краплею дощу, це навіяно дощовою погодою в Києві?", "Якщо б за правильну відповідь був приз - зустріч з Гайтаною,так ми б виграли".

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