Українська співачка Гайтана показалася перед фанатами після кардинальної зміни іміджу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Бо між нами Дивне кохання», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Гайтана позує після кардинальної зміни іміджу: зірка змінила зачіску і приміряла незвичне для себе сукню. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Дуже йде ця зачіска», «Стільки часу пройшло, а нічого не змінилося», «краща», «неймовірна», «красуня», «Гламурненько», «ух ти», «Боже, навіщо? У вас же були красиві волосся», «неймовірна! Космос», - пишуть вони.
До цього ми писали, що відома українська співачка Гайтана показала спокусливий домашній спосіб.
На кадрах Гайтана позує в блузці з великим декольте. Образ співачка доповнила прикрасою на шиї і стильною укладанням волосся. Красуня танцювала перед камерою і співала, вимкнувши звук.
"Отже! Читайте по губах і вгадайте, приспів якої пісні я співаю?", - написала Гайтана.
Фанати почали активно вгадувати пісню, яку співала зірка:
"Кожною краплею", "Краплі дощу", "Я буду кожною краплею дощу - а-а любити твоє тіло-про я буду кожною краплею дощу-а-а любити твоє тіло любити себе)", "Кожною краплею дощу, це навіяно дощовою погодою в Києві?", "Якщо б за правильну відповідь був приз - зустріч з Гайтаною,так ми б виграли".
Нагадаємо, екзотична Гайтана зняла білизну заради спокусливій фотосесії, особисті кадри
А ще Politeka писала, що Гайтана кардинально змінила імідж і вразила новою зовнішністю
Також Politeka повідомляла, що Гайтана без штанів показала, ніж її нагородила природа