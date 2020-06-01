Творці мегапопулярного турецького телесеріалу «Величне століття» максимально точно відтворили образ знаменитого воєначальника Османської імперії Малкочоглу Балі-бея

Принаймні актор і модель Бурак Озчивыт, який зіграв цю роль у фільмі, неймовірно схожий на свого історичного прототипа, передає Politeka.net з посиланням на відкриті джерела.

Цей воїн свого часу відзначився низкою подвигів і зіграв чималу роль у тому, що Османська імперія завоювала території Угорщини. Він став одним з найбільш наближених до султана Сулейману І людей.

Малкочоглу Балі-бей народився в 1495 році. Він був двоюрідним братом султана Сулеймана, оскыльки його мати і батько Сулеймана були братом і сестрою, а Султан Баязид II був дідусем як Сулейману, так і Балі-бею.

Кар'єрне зростання Малкочоглу Балі-бея починається зі служби санджакбеєм у Самендирі. А трохи пізніше, в 1521 році, він разом з армією османів бореться за Бєлград. І коли їм вдається його захопити, Балі-бей призначається губернатором Бєлграда і Босна.

Після підкорення Бєлграда йому випадає честь битися при Мохачі, ця битва проходила в 1526 році. Там Сулейман зауважує воїна і доручає йому координування зведення мосту через Дунай. Того самого, який показаний у серіалі.

Перемога при Мохачі в 1526 році була найбільш значущою з усіх військових подій в житті Балі-бея. Саме тоді він отримав справжню славу.

Що стосується любовних пригод Балі-бея в серіалі, то там занадто багато вигадки. Насправді з Міхрімах, дочкою султана, у нього нічого не могло бути. Коли дочка Сулеймана стала дорослою і виходила заміж, Балі-бей вже довгий час був одружений. 27-річний Балі-бей одружився зі своєю двоюрідною сестрою Давлетшах-хатун в 1522 році, коли Міхрімах тільки народилася. Його мати Хюма Султан і його теща Айніша Султан були двоюрідними сестрами. Мами у них були різні, але батько був один – Султан Баязид II.

Підшукуючи актора на роль воєначальника, творці серіалу намагалися максимально точно показати не тільки зовнішність, але і риси характеру: наполегливість, впевненість у собі та сміливість.

Бурак Озчивіт ідеально підійшов під всі параметри і чудово вжився в роль. Більше того, вже після зйомок серіалу він відкрив у Стамбулі ресторан «Балі-бей Донер», яким керує батько актора.

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