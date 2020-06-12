Дорожньо-транспортна пригода за участю російського актора Михайла Єфремова, що спричинила загибель людини, призведе не тільки до краху кар'єри зірки театру і кіно
Врізавшись п'яним у фургон Сергія Захаров увечері 8 червня, який потім помер від отриманих травм, Єфремов скоїв самогубство, передає Діалог.uа. Таку думку висловив шоумен і критик Отар Кушанашвілі.
Він зазначив, що завжди цінував талант і майстерність актора, проте всі його заслуги ніщо в порівнянні з тим, що з його вини загинула людина.
«Про моральність говорити пізно: Єфремов УБИВ ЛЮДИНУ. Він вже в пеклі, йому звідти не вибратися до краю днів, і він повинен сидіти. Я кажу про це без жодної зловтіхи», – пояснив Кушанашвілі.
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У бесіді з журналістами Отар пригадав, як одного разу йому довелося випивати разом з Єфремовим. За його словами, доза алкоголю, спожита актором, була «кінською».
Крім того, він упевнений, що треба знайти тих, хто в той нещасливий вечір разом з Єфремовим пив спиртне. Кушанашвілі не виключає, що, крім алкоголю, актор міг і вживати наркотики.
Характеризуючи обставини трагедії, критик підкреслив, що Єфремова більше немає.
«Вбивство і самогубство – ось що сталося того вечора», – заявив він. Росіянин упевнений, що знаменитий актор приніс біду не тільки родині загиблого водія, але і перекреслив власне життя.
«Життя виявилося повістю, кривавим вбивцею, але воно значило дуже багато для хлопця, якого він убив, і якого пережила старенька матір, яку до останнього тримали в невіданні, боячись, що і її вб'є вже мертвий Єфремов», – цитує Кушанашвиили видання.
Як відомо, Єфремов на своєму позашляховику протаранив машину кур'єра. Сам актор не постраждав, а ось водій іншого авто потрапив у реанімацію, звідки вже не вибрався живим.
56-річний Єфремов був у стані алкогольного сп'яніння на момент аварії. На камерах спостереження видно, як актор на своєму автомобілі на високій швидкості перетнув подвійну суцільну лінію, вискочив на зустрічну смугу і врізався на повному ходу в вантажівку.
В результаті МВС порушило кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху й експлуатації транспортних засобів. У зв'язку зі смертю потерпілого акторові тепер загрожує до 12 років в'язниці. Зараз артист перебуває під підпискою про невиїзд.
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