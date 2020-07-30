Шанувальники російського актора Михайла Єфремова знову заявляють про його невинність у ДТП

Це випливає з відеозапису, розміщеної на Telegram-катале Mach, повідомляє Politeka.

Так, присутні прихильники Єфремова активно сперечаються з журналістами, а також з тими людьми, які не вірять у невинність актора.

Одна з жінок озвучила версію, згідно з якою на Єфремова зазіхали на його ж автомобілі.

"У момент ДТП ми не бачимо, що Єфремов виходить зі своєї машини. Була інформація, що замах було в його машині. Його душили. Є слід від зашморгу на його шиї, сліди ін'єкцій. Його машину викрали", – розповіла вона.

Інша з присутніх додала цю історію своєю інформацією.

"Його накачали наркотиками і снодійним", – стверджує жінка.

Відео тут

Politeka повідомляла, що шанувальники Михайла Єфремова вже заявляли про його невинність у ДТП.

"До Пресненскому суду, де чекали першого засідання по справі Михайла Єфремова, підтяглася група підтримки. Якась не дуже адекватна мадам говорить про змову, відсутність актора в тачці і підставного каскадера", - йдеться в повідомленні.

"Єфремова не було за кермом, його взагалі в машині не було, його привезли на другій машині і висадили біля клумби. Те, що нам показують по телевізору - монтаж і нарізка кадрів", - зазначила вона.

Крім того, жінка впевнена, що за кермом був зовсім не Він, а каскадер.

Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "Довічно...".

Politeka повідомляла, що сім'ї Єфремова виплатять компенсацію після біди з машиною.

Також ми писали, що спливли кричущі подробиці у справі Михайла Єфремова: "Політична розправа".