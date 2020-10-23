Співачка Оля Полякова повідомила про скасування концерту через підозру на "китайський" вірус
Як передає Politeka.net, про це знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram.
За її словами, вже у кількох членів її колективу погіршилося здоров'я.
"Чекають результатів тестів. Я і сама повторно йду сьогодні здавати тест, тому що кілька днів відчуваю себе неважливо. І хоч тест, який я пройшла три дні тому нічого не виявив і я думаю, що це проста застуда, ці дні ми репетирували, перебували в контакті і вчора ввечері і сьогодні колектив здає тести", - поділилася співачка.
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"І, як завжди, нагадаю, щоб ви берегли себе, своїх близьких, носили маски, мили руки. І пам'ятайте, що стрес і паніка гірше будь-якої епідемії! Знаходьте місце для хороших емоцій, посміхайтеся!",- підсумувала Полякова.
Українці неоднозначно відреагували на таке повідомлення від Полякової:
"Дострибалася, говорили ж, вірусна ходить, Ні, я найрозумніша і проти всіх, лікуйся тепер, цілу обіймаю", "Рішення перенести правильне і потрібне. Ще буде концерти. Головне не хворіти"," Обломись"," Оля одужуй, а концерт буде ще крутіше після закінчення всієї цієї Байди", - писали під постом співачки.
Нагадаємо, Оля Полякова вбила наповал виглядом в короткій чорній сукні і ланцюгах.
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