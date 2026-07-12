Після анулювання ліцензії та накладення астрономічного штрафу майже в мільярд гривень, власник бренду Андрій Матюха, схоже, вирішив не грати за правилами, а просто піти в «підпілля». Чому найбільше казино країни продовжує працювати без дозволів, куди зникали мільйони доларів щомісяця і чи чекають на власника санкції за державну зраду, пише телеграм-канал Невероятно, но факт.

Фатальний квітень: ліцензія в обмін на штраф у 933 мільйони

Для грального гіганта FAVBET весна цього року стала справжнім початком кінця. Довгий час компанія позиціонувала себе як головний флагман легального азартного бізнесу в Україні, проте за красивою фасадною вивіскою ховалися процеси, які рано чи пізно мали вибухнути. День 22 квітня став точкою неповернення, коли голова PlayCity Геннадій Новиков офіційно оголосив про безпрецедентний крок — повне відкликання ліцензії у компанії «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС». Це рішення миттєво вибило грунт з-під ніг грального велетня, але найважчий удар був попереду.



Разом із втратою права на роботу держава виставила компанії рахунок, від цифр у якому здригнулися навіть досвідчені фінансисти. Астрономічний штраф у розмірі 933 мільйонів гривень став чітким сигналом: правила гри змінилися. Підставою для таких радикальних санкцій послужили матеріали, зібрані Державним бюро розслідувань. Насправді цей конфлікт назрівав уже давно — перші серйозні грозові хмари над головою Андрія Матюхи з'явилися ще восени минулого року, коли в головних офісах компанії відбулися масштабні обшуки. Тоді силовики заявили не лише про банальні схеми з ухилення від сплати податків, а й про значно страшніший гріх для теперішнього часу — ймовірний фінансовий контроль над українським бізнесом з боку громадян Російської Федерації.

Тіньовий маневр: робота без ліцензії та переведення клієнтів

У будь-якій європейській країні анулювання ліцензії та арешт рахунків означають негайну смерть для бізнесу. Проте в наших реаліях гральний гігант продемонстрував дива виживання та неабияку цинічність. Замість того, щоб визнати провину, зупинити сервери та почати юридичну боротьбу у правовому полі, керівництво компанії вирішило просто гнути свою лінію, ігноруючи закони. Бренд не закрився ні на хвилину, а натомість розпочав тиху, але масштабну евакуацію своєї величезної армії гравців у «сіру», нелегальну зону інтернету.



Прості люди, які звикли залишати свої гроші на платформі, навіть не помітили особливих змін. Їм продовжують безперешкодно крутити слоти, приймати нові ставки та виплачувати виграші в обхід заблокованих офіційних каналів. На очах у всього суспільства та правоохоронних органів розгортається відвертий виклик системі. Матюха зміг повністю зберегти мільйонні грошові обороти та свою клієнтську базу, просто викресливши із цієї схеми державу. Більше немає потреби звітувати перед податковою та платити величезні кошти до бюджету країни, яка перебуває у стані війни.





Андрій Матюха

Мільйонні «абонементи» за недоторканність: куди йшли гроші?

Коли масштаби цього протистояння випливли на поверхню, у кулуарах влади та бізнес-спільноти знову почали активно обговорювати головне питання: як компанії вдавалося стільки років залишатися абсолютно недоторканною? Відповідь виявилася банальною і водночас шокуючою. З поінформованих джерел стало відомо про колосальні суми, які витрачалися на те, щоб закривати очі потрібним людям у високих кабінетах.



За попередніми даними, протягом останніх двох років на так зване «вирішення питань» із чиновниками різного калібру та представниками силових структур щомісяця йшло від 3 до 5 мільйонів доларів. Загалом сума цього «абонементу на недоторканність» перевалила за 100 мільйонів доларів. Зрозуміло, що такі транзакції ніхто не проводив через офіційні банки — розрахунки відбувалися у криптовалюті, переважно в USDT, яку практично неможливо відстежити. Сьогодні всіх цікавить не лише те, чому Матюха посварився з ДБР, а й те, хто саме так довго тримав над ним парасольку безпеки і чому ця залізобетонна підтримка раптом зникла.

Державна зрада та привид санкцій РНБО

Зараз ситуація навколо власника гральної імперії загострилася до межі. Над Андрієм Матюхою знову реально нависла примара санкцій Ради національної безпеки і оборони. Тут варто згадати, що правоохоронці вже намагалися підібратися до бізнесмена раніше, і справи порушувалися за надзвичайно важкою 111-ю статтею — державна зрада. У минулі роки ці розслідування дивним чином гальмувалися, покривалися пилом в архівах або просто «зависали» без логічного фіналу.

Проте нинішнє рішення піти проти системи та відкритий перехід у кримінальну «тінь» можуть стати тією самою останньою краплею, яка змусить владу діяти рішуче. Матюха через складні юридичні схеми прямо чи опосередковано керує величезною мережею, яка налічує понад 40 різноманітних компаній. Якщо Рада нацбезпеки прийме рішення про введення персональних санкцій, під повний арешт та конфіскацію потрапить не лише букмекерський бренд, а й увесь його багатомільйонний бізнес, побудований в Україні.

Репутаційний удар по країні на фоні війни

Для вищого керівництва України історія з нелегальним гральним бізнесом зараз є максимально болючою та токсичною темою. Тоді як країна кров'ю виборює кожен цент міжнародної допомоги і намагається довести західним партнерам свою відданість реформам та боротьбі з корупцією, існування під боком величезного тіньового ринку виглядає як повний провал.

Коли великі гравці, що заробили свої статки на українцях, демонструють абсолютний нігілізм, плюють на рішення державних регуляторів і продовжують викачувати гроші з кишень громадян без жодних ліцензій, це перестає бути просто економічним злочином. Це стає прямим і нахабним викликом самій спроможності держави тримати під контролем внутрішню ситуацію та наводити лад у власному домі під час найтяжчих випробувань у її історії.