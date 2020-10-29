Королева краси і колишня володарка титулу "Міс Америка" Леанза Корнетт померла в жовтні 2020 року

Так, стало відомо, що 49-річна "Міс Америка-1993" померла в лікарні Джексонвілла в штаті Флорида. На останніх фото в Facebook жінка виглядає щасливою в колі своєї сім'ї.

За попередньою інформацією, вона була госпіталізована після серйозної травми голови, яку отримала близько трьох тижнів тому, пише видання People.

Незважаючи на те, що лікарі надали моделі всю необхідну допомогу, Леанзе не ставало краще. Модель пішла з життя незабаром після госпіталізації та проведення операції, але вона не допомогла. Сім'я Леанзи не одразу підтвердила цю інформацію. Тільки через кілька тижнів колишній чоловік жінки, а також її подруги з модельних конкурсів повідомили громадськості про загибель красуні.

Як повідомили в організації "Міс Америка", Леанза була яскравою і красивою, а її сміх – заразливим, нею захоплювалися мільйони.

"Весь світ був біля її ніг. Ми знаємо, що вона так багато значила для багатьох. Ми спустошені цією раптовою втратою в нашій родині Міс Америка, і ми глибоко шкодуємо її родині і близьким друзям про їх втрату. Нехай душа упокоїться з миром"– написали в організації.

Леанза стала першою королевою краси, яка присвятила свою роботу в якості "Міс Америки" проблемі профілактики СНІДу.

Крім того, в 1991 році Корнетт стала першою актрисою, яка зіграла "живу" героїню діснеївського мультфільму "Русалочка" Аріель – в постановці "подорож Русалочки" від Walt Disney World Resort. Також вона зіграла невелику роль в серіалі "Район Мелроуз" і була ведучою кількох телешоу.

Корнетт була одружена з телеведучим Марком Стейнсом в період з 1995 по 2013 рік. У неї залишилося двоє синів - 16-річний Ейвері і 18-річний Кай.

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