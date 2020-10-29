Королева краси і колишня володарка титулу "Міс Америка" Леанза Корнетт померла в жовтні 2020 року
Так, стало відомо, що 49-річна "Міс Америка-1993" померла в лікарні Джексонвілла в штаті Флорида. На останніх фото в Facebook жінка виглядає щасливою в колі своєї сім'ї.
За попередньою інформацією, вона була госпіталізована після серйозної травми голови, яку отримала близько трьох тижнів тому, пише видання People.
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Незважаючи на те, що лікарі надали моделі всю необхідну допомогу, Леанзе не ставало краще. Модель пішла з життя незабаром після госпіталізації та проведення операції, але вона не допомогла. Сім'я Леанзи не одразу підтвердила цю інформацію. Тільки через кілька тижнів колишній чоловік жінки, а також її подруги з модельних конкурсів повідомили громадськості про загибель красуні.
Як повідомили в організації "Міс Америка", Леанза була яскравою і красивою, а її сміх – заразливим, нею захоплювалися мільйони.
"Весь світ був біля її ніг. Ми знаємо, що вона так багато значила для багатьох. Ми спустошені цією раптовою втратою в нашій родині Міс Америка, і ми глибоко шкодуємо її родині і близьким друзям про їх втрату. Нехай душа упокоїться з миром"– написали в організації.
Леанза стала першою королевою краси, яка присвятила свою роботу в якості "Міс Америки" проблемі профілактики СНІДу.
Крім того, в 1991 році Корнетт стала першою актрисою, яка зіграла "живу" героїню діснеївського мультфільму "Русалочка" Аріель – в постановці "подорож Русалочки" від Walt Disney World Resort. Також вона зіграла невелику роль в серіалі "Район Мелроуз" і була ведучою кількох телешоу.
Корнетт була одружена з телеведучим Марком Стейнсом в період з 1995 по 2013 рік. У неї залишилося двоє синів - 16-річний Ейвері і 18-річний Кай.
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