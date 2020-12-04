Зірка Студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав нові кадри, зняті вдома

Як пише Politeka.net, відомий український гуморист поділився новими кадрами в розділі сторіз свого Instagram.

"Я, Ммрі.

Женя Кошовий в чорному светрі сидить на дивані і тримає на руках маленького собачку.

Відзначимо, собачка з'явилася в будинку кошового не так давно. У жовтні її подарували молодшій дочці артиста Серафимі.

Нагадаємо, нещодавно Кошовий повідомив, що був «коронований» і тепер знаходиться вдома на самоізоляції. Судячи з усього, таким чином він натякнув на своє зараження китайським вірусом.

І в такій ситуації артист проявив притаманне йому почуття гумору.

"Жека, смак, запахи... Головне, почуття гумору не пропало! Скоріше одужуй", - побажав Кошовому український актор Гарік Бірча.

Також Євген Кошовий розповів, що температури у артиста немає, а лікуватися він буде підручними засобами

Нагадавши. раніше китайським вірусом перехворіла колега Кошового по "Кварталу 95" Олена Кравець.

Нагадаємо, заражений Євген Кошовий з "Квартал 95" з'явився з набряклим носом і густою щетиною.

Як повідомляла Politeka, Євген Кошовий з " Квартал 95 "зробив боляче Тіні Кароль, жарт не зайшов:" у салаті мордочкою...".

Також Politeka писала, що заражений вірусом Євген Кошовий з "Квартал 95" з'явився з волоссям і бородою рекордної довжини.