Зірка Студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав нові кадри, зняті вдома
Як пише Politeka.net, відомий український гуморист поділився новими кадрами в розділі сторіз свого Instagram.
"Я, Ммрі.
Женя Кошовий в чорному светрі сидить на дивані і тримає на руках маленького собачку.
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Відзначимо, собачка з'явилася в будинку кошового не так давно. У жовтні її подарували молодшій дочці артиста Серафимі.
Нагадаємо, нещодавно Кошовий повідомив, що був «коронований» і тепер знаходиться вдома на самоізоляції. Судячи з усього, таким чином він натякнув на своє зараження китайським вірусом.
І в такій ситуації артист проявив притаманне йому почуття гумору.
"Жека, смак, запахи... Головне, почуття гумору не пропало! Скоріше одужуй", - побажав Кошовому український актор Гарік Бірча.
Також Євген Кошовий розповів, що температури у артиста немає, а лікуватися він буде підручними засобами
Нагадавши. раніше китайським вірусом перехворіла колега Кошового по "Кварталу 95" Олена Кравець.
Нагадаємо, заражений Євген Кошовий з "Квартал 95" з'явився з набряклим носом і густою щетиною.
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Також Politeka писала, що заражений вірусом Євген Кошовий з "Квартал 95" з'явився з волоссям і бородою рекордної довжини.