Один з екс-ватажків терористів "ДНР" Бородай Олександр почав погрожувати Україні глобальним наступом Російської Федерації

До всього іншого, він зазначив, що буквально всі території України повинні перетворитися на російські.

Як повідомляє Politeka.net, своїми злочинними ідеями скандальний терорист поділився під час презентації книги окупанта, яка була представлена в Москві. Відео з його виступом показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами бойовики не повинні миритися з таким становищем, адже війна триває. За його думкою ні про яке милосердя і мови не може бути, поки бойовики не зможуть захопити всю територію України. А жителі України не побачать прапора Росії, який буде майоріти в столиці.

"Ми можемо згадати про милосердя, про прощення, про те, що ми однієї крові тоді, коли російський прапор майорітиме над містом Києвом! Ось тоді ми можемо і згадати", - сказав несамовитий чоловік, озвучивши порцію погроз в бік України.

Він також висловив думку, що після Другої світової російська армія почала жаліти німців, які програли у війні 1945 року. Але коли йшли бої за Берлін ніхто не шкодував німців, тому він і вважає, що не можна жаліти ні одного українця. Нібито не можна влаштовувати акцій про мир, адже таке рішення - це справжня ганьба для бойовиків.

Екс-ватажок терористів висловив упевненість в тому, що буквально вся територія України рано чи пізно все одно стане "російською".

Він вважає, що такий сценарій розвитку подій на Донбасі відбудеться, незважаючи на масштабний опір бойовикам, який здійснюють ЗСУ, а також інші захисники суверенітету і мирного життя в нашій країні.

До всього іншого, терорист вирішив похвалити ЗСУ за те, що вони дуже сильні і організовані. Але в той же самий час, бойовик заявив, що терористи будуть тримати оборону до останнього, а коли прийде час підуть в наступ на Україну.

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбасу.