Олена Зеленська підготувала спеціальний проект для українських дітей до Дня святого Миколая

Як повідомляє Politeka, перша леді України з нагоди свята перетворила Будинок з химерами на «Будинок таємничого М…». У цьому їй допомагала Олена Коляденко. Разом жінки створили на території офіційної резиденції фантастичну локацію, на якій діти зможуть взяти участь в цьому новорічному детективі. В кімнатах Будинку з химерами запрошеним дітям належить виконувати завдання, вирішувати головоломки і розгадувати таємниці в декораціях казкового інтерактиву.

З нагоди запуску проекту Офіс президента поділився тематичним знімком Зеленської, на якому дружина голови держави наряджає ялинку в компанії казкових героїв: живого сніговика, а також кота і миші в людському одязі.

Зеленська пояснила, що цей проект буде пілотним.

«Ми поки тестуємо такий формат. Якщо він сподобається дітям, я хотіла б зробити цю подія традиційною і доступною для більшої кількості дітей», - пояснила перша леді.

Очікується, що Будинок з химерами відвідають понад 1 тис. соціально незахищених дітей у віці від 7 до 12 років.

Відзначимо, що сам президент 18 грудня після повернення з Азербайджану відправився з візитом у село Червона Слобідка на Київщині.

Раніше ми писали про те, що Зеленська відвідала Український жіночий бізнес-клуб в Азербайджані, де її тепло зустріли. Олена постала в досить вишуканому образі і зуміла відрізнитися від інших. На ній був строгий брючний костюм і кремового кольору блуза під ним. Чорний пояс на талії, а також ідеальна укладання і ніжний макіяж доповнили образ першої леді. Примітно, що судячи з фото, вона була єдиною жінкою в штанах - інші представниці бізнес-клубу були в сукнях і спідницях. Також на одному з кадрів Зеленська тримає в руках букет соняшників.

"Там, де українці, завжди душевно. Сьогодні в черговий раз переконалася. Адже Український жіночий бізнес-клуб в Азербайджані - яскравий доказ цього ", - підписала знімки дружина президента.

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