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Держборг України різко зріс всього за місяць, долар вирішив відігратися: що відбувається

Розмір державного боргу України за листопад збільшився майже на один мільярд доларів. цифри навела прес-служба Міністерства фінансів України.

«За місяць сума державного боргу і гарантованого державою боргу в еквіваленті у національній валюті зменшилася на 2,67% (у порівнянні з жовтнем) і досягла найнижчого за останні два роки рівня в 1 990 млрд грн. У той же час, еквівалент у доларах США виріс на 1,2%, до 82,83 млрд дол», - йдеться в документі.

Все, стверджують чиновники, спочатку року розмір державного боргу в національній валюті зменшився на 8,19%. При цьому в іноземній валюті різко виріс – на 5,75%.

Заборона імпорту електроенергії з РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вносить зміни в закон України "Про ринок електричної енергії" № 330-ІХ. Зокрема, підписаний закон забороняє імпорт електроенергії з Росії.

Крім того, в разі значного коливання цін на ринку електроенергії НКРЭКУ може встановлювати граничні ціни на ринку "на добу вперед", якщо таке рішення обґрунтовано. Проте ціни встановлюються тільки після консультацій з Антимонопольним комітетом. Також НКРЭКУ зможе тимчасово - до 1 квітня наступного року - встановлювати виробникам, які здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електричної енергії, якщо це передбачено рішенням Кабміну про покладення спецобязанностей.

Розстріли на Майдані: суд вирішив долю снайпера Хмелю, скандальні подробиці

Колишній боєць батальйону «Омега» Дмитро Хмель, якого підозрюють у вбивстві активіста Олександра Храпаченка під час Майдану, звільнили з-під домашнього арешту

Таке рішення прийняв Печернский районний суд Києва.

Так, підозрюваного звільнили під особисте зобов'язань. Документ діятиме до 28 січня 2020 року.

До цього часу, Хміль буде зобов'язаний з'являтися до слідчого, прокурора або в суд з певною періодичністю, а також не покидати меж Києва і області.

Також підозрюваний здав в Генеральну прокуратуру закордонний паспорт та інші документи, за якими можна було б виїхати за кордон. При цьому звичайний український паспорт у чоловіка залишиться.

Юридичної причиною такого рішення є те, що підозрюваного не можна тримати під домашнім арештом понад 6 місяців під час досудового розслідування.

Нардеп Зеленського оскандалився заявою про Крим в прямому ефірі: "Путін схвалив"

За словами депутата від фракції «Слуга народу» у РФ, виходить, що «були підстави» для загарбання української території.

«Слуга народу» Олексій Устенко заявив, що Росія напала на Україну з-за прийняття закону про мову. Про це нардеп сказав в прямому ефірі телеканалу «Наша».

Так під час розмови з народним депутатом від партії «Європейська солідарність» Олексієм Гончаренком, Устенко заявив, що в 2014 році РФ вторглася в український Крим із-за прийнятого в тому ж році законі про мову.

Як відомо, під час Революції Гідності в 2014 році в Україні був прийнятий закон про мову, саме цей ЗУ і спровокував вторгнення Росії в Крим, вважає Устенко:

«Після цього Російська Федерація увійшла в Крим», – сказав партієць «Слуги народу».

Нагадаємо, провал "Слуги народу": з'явилися перші результати місцевих виборів в Україні.

Як повідомляла Politeka, "Наш край" лідирує на виборах в ОТО, обігнавши "Слуг народу": попередні результати.

Також Politeka писала, що Пальчевський назвав велику перемогу Зеленського: «У новий рік з новим Путіним».