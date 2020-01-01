Клімат в Україні змінився безповоротно і про справжню зиму варто забути
Як передає Politeka.net, такий прогноз зробив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда в ефірі телеканалу ZIK. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
За його словами, кліматичні зміни в Україні - це жах.
"У нас страшне підвищення температури зимового періоду – 2,5 градуси, а це просто жах. Страшне підвищення температури літнього періоду – майже на 2 градуси", – зазначив він.
Крім того, головний синоптик країни зазначив, що справжню зиму українці відчують, але недовго.
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"Зима на сто відсотків не може бути холодною, тому що такі тенденції температури просто викреслюють всі ці похолодання", – пояснив він і додав, що якщо сніг випаде, то протримається недовго.
З приводу прийдешнього літа синоптик заявив, що воно буде спекотним.
"Ми вже повинні до цього звикати", – резюмував він.
Зазначимо, що 1 січня на більшій частині території України очікується мокрий сніг.
За прогнозами синоптиків, температура повітря 1 січня буде коливатися в районі нульової позначки. У більшості регіонів країни стовпчик термометра покаже від -1 до + 2 градусів Цельсія.
У південних регіонах буде тепліше: в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях та Криму очікується від 2 до 5 градусів тепла.
Майже у всіх областях України 1 січня, за прогнозами синоптиків, очікується сніг, проте, враховуючи температуру, він буде мокрим, місцями – з дощем. Без опадів залишаться тільки деякі західні області: Львівська, Волинська, Тернопільська та Рівненська.
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