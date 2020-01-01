"Зима на сто відсотків не може бути холодною, тому що такі тенденції температури просто викреслюють всі ці похолодання", – пояснив він і додав, що якщо сніг випаде, то протримається недовго.

З приводу прийдешнього літа синоптик заявив, що воно буде спекотним.



"Ми вже повинні до цього звикати", – резюмував він.

Зазначимо, що 1 січня на більшій частині території України очікується мокрий сніг.

За прогнозами синоптиків, температура повітря 1 січня буде коливатися в районі нульової позначки. У більшості регіонів країни стовпчик термометра покаже від -1 до + 2 градусів Цельсія.

У південних регіонах буде тепліше: в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях та Криму очікується від 2 до 5 градусів тепла.

Майже у всіх областях України 1 січня, за прогнозами синоптиків, очікується сніг, проте, враховуючи температуру, він буде мокрим, місцями – з дощем. Без опадів залишаться тільки деякі західні області: Львівська, Волинська, Тернопільська та Рівненська.

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