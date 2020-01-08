Вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні розбився літак Boeing 737 авіакомпанії «Українські авіалінії»
Остання велика авіакатастрофа, в якій загинули українці, трапилася 17 грудня 1997 року над Салоніками, передає Politeka з посиланням на відкриті джерела. Вона стала однією з найбільших за всі роки незалежності України.
Рейс 241 компанії «Аеросвіт» виконувався літаком Boeing -737 за маршрутом Київ - Одеса - Салоніки. Під час проміжної посадки в Одесі з'ясувалося, що у лайнера несправний двигун. Зі 103 пасажирських місць у ньому було зайнято лише 62, тому його замінили на Як-42, який і продовжив політ до Греції.
Аеропорт «Македонія» в Салоніках, де мало приземлитися повітряне судно, перебував у гірській місцевості. Літак підлетів до нього, коли вже було темно, а небо затягли хмари. Радара ж там не було. Екіпаж судна втратив просторову орієнтацію. Незважаючи на попередження системи про небезпечну близькість до земної поверхні, льотчики нічого не встигли зробити, і через кілька хвилин літак зіткнувся зі схилом гори за 70 кілометрів від аеропорту на висоті кілометра. Страшний удар про Олімп був не єдиним, лайнер кинуло ще кілька разів.
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В результаті катастрофи ніхто не вижив, а уламки літака і тіла людей знайшли лише через три дні.
У той трагічний день на борту літака перебували 70 пасажирів і членів екіпажу, з яких в результаті аварії не вижив ніхто. Зокрема, цим літаком летіли дочка дворазового олімпійського чемпіона з біатлону Івана Бякова з дітьми, а також дружина відомого українського футбольного тренера Євгена Лемешка і теща не менш відомого футболіста Олега Протасова - Рината Лемешко.
Як повідомляє «Хвиля», Boeing 737-800 ставали фігурантами авіакатастроф зі смертельним результатом. Так, у 2010 році літак Air India 737-800 розбився на півдні Індії. Тоді загинули 150 осіб. У 2016 році лайнер FlyDubai 737-800 упав у Росії, поховавши 62 осіб.
Що стосується літака, який зазнав катастрофи під Тегераном, то цей Boeing 737-800 був виготовлений три з половиною роки тому.
Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.
Як повідомляла Politeka, з'явилися страхітливі дані про загибель українців в Ірані.
Також Politeka писала, що пасажир українського Boeing, що розбився, встиг залишити записку.